Realme C83 5G: రియల్మీ నుంచి అదిరిపోయే 5G ఫోన్.. 7000mAh బ్యాటరీ, 144Hz డిస్ప్లే! ధర ఎంతంటే?
Realme C83 5G: రియల్మీ నుంచి సరికొత్త 5G సెన్సేషన్.. కేవలం రూ.13,499 ప్రారంభ ధరలో 7000mAh భారీ బ్యాటరీ, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, మిలిటరీ గ్రేడ్ మన్నికతో Realme C83 5G భారత్లో లాంచ్ అయింది. ఈ ఫోన్ పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర, సేల్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Realme C83 5G: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు రియల్మీ (Realme) అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. తన పాపులర్ C-సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో Realme C83 5Gని నేడు (మార్చి 6, 2026) భారత మార్కెట్లో గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసింది. కేవలం రూ.13,499 ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ ఫోన్, బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ముందెన్నడూ లేని విధంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీ, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేతో టెక్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్లకు భిన్నంగా ఇది 'మిలిటరీ గ్రేడ్' (MIL-STD 810H) మన్నికతో రూపొందడం విశేషం. మీరు తక్కువ ధరలో అన్లిమిటెడ్ బ్యాటరీ లైఫ్, వేగవంతమైన 5G కనెక్టివిటీ కోరుకునే వారైతే, ఈ ఫోన్ మీకు బెస్ట్ ఛాయిస్ అని టెక్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
Realme C83 5G స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే..
డిస్ప్లే (Display): ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.8 అంగుళాల భారీ HD+ LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ స్మూత్గా ఉండటం కోసం ఇందులో 144Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్తో డిస్ప్లే క్వాలిటీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ప్రాసెసర్ & పెర్ఫార్మెన్స్ (Processor): వేగవంతమైన మల్టీటాస్కింగ్ కోసం 6nm ప్రాసెస్ ఆధారిత MediaTek Dimensity 6300 ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. గ్రాఫిక్స్ కోసం ARM Mali-G57 MC2 GPU శక్తిని అందిస్తుంది, ఇది 5G కనెక్టివిటీతో వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
కెమెరా (Camera): ఫోన్ వెనుక భాగంలో 13 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ రెండు కెమెరాల ద్వారా 30fps వద్ద 1080p క్వాలిటీతో హై-డెఫినిషన్ వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్ (Battery): ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 7000mAh భారీ బ్యాటరీ. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజుల తరబడి బ్యాకప్ ఇస్తుంది. దీనికి తోడు 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.
కనెక్టివిటీ (Connectivity): భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇందులో 5G సపోర్ట్ ఉంది. వీటితో పాటు 4G LTE, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, కచ్చితమైన నావిగేషన్ కోసం GLONASS సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
లాంచ్ డేట్: మార్చి 6, 2026 (అధికారికంగా).
సేల్ ప్రారంభం: మార్చి 7, మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి (Flipkart & Realme.com).
ప్రైస్ రేంజ్: రూ.13,499 నుంచి రూ.17,499 వరకు.