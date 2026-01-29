Realme Buds Clip Launch: రియల్మీ నుంచి సరికొత్త ఆడియో విప్లవం.. స్టైలిష్ 'బడ్స్ క్లిప్' వచ్చేసింది..!
Realme Buds Clip Launch: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కే రియల్మీ, ఈసారి సంగీత ప్రియుల కోసం ఒక వినూత్న ప్రయోగాన్ని మన ముందుకు తెచ్చింది. సాధారణంగా ఇయర్బడ్స్ అంటే చెవిలో గట్టిగా అమరిపోయి బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం తెంచేసేవిగా ఉంటాయి. కానీ అందుకు భిన్నంగా, స్టైలిష్ లుక్తో పాటు సౌకర్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ రియల్మీ తన తొలి 'క్లిప్ స్టైల్ ఓపెన్ ఫిట్' ఇయర్బడ్స్ను భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. ఇవి కేవలం పరికరాలు మాత్రమే కాదు, చెవికి పెట్టుకునే ఒక ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీలా కనిపిస్తూనే అద్భుతమైన ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.
ఈ రియల్మీ బడ్స్ క్లిప్ రూపకల్పనలో కంపెనీ అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ప్రతి ఇయర్బడ్ కేవలం 5.3 గ్రాముల బరువుతో ఉండటం వల్ల రోజంతా ధరించినా అసౌకర్యం కలగదు. మెటల్ స్ట్రక్చర్తో కూడిన ఫ్రాస్టెడ్ ఫినిష్ వీటికి ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. సాధారణ టీడబ్ల్యూఎస్ల మాదిరిగా ఇవి చెవిని పూర్తిగా మూసివేయవు, దీనివల్ల చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తూనే మనం ఇష్టమైన పాటలు వినవచ్చు. చెమట, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం వీటికి ఐపీ55 రేటింగ్ను కూడా జత చేశారు, తద్వారా వ్యాయామం చేసే సమయంలోనూ వీటిని నిరభ్యంతరంగా వాడుకోవచ్చు.
ధ్వని నాణ్యత విషయంలోనూ రియల్మీ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో అమర్చిన 11mm డ్యూయల్ డ్రైవర్ సిస్టమ్, నెక్స్ట్బాస్ అల్గోరిథం కలయికతో బేస్ అదిరిపోయేలా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఓపెన్ డిజైన్ బడ్స్లో శబ్దం బయటకు వినిపిస్తుందనే భయం ఉంటుంది, కానీ డైరెక్షనల్ సౌండ్ లీప్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఆ సమస్యను అధిగమించారు. 3డీ స్పేషియల్ ఆడియో సపోర్ట్ ఉండటంతో సినిమా థియేటర్లో ఉన్నట్లుగా శబ్దం అన్ని వైపుల నుంచి వినిపిస్తూ మనల్ని అబ్బురపరుస్తుంది. వోకల్స్ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
స్మార్ట్ ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఏఐ ఆధారిత ఈఎన్సీ టెక్నాలజీతో కూడిన డ్యూయల్ మైక్ సెటప్ వల్ల రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లోనూ కాల్స్ స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా జెమిని ఆధారిత ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సాయంతో పనులు సులువుగా చక్కబెట్టుకోవచ్చు. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం 45ms లో లేటెన్సీ మోడ్ను అందించారు. ఒకేసారి ఫోన్ మరియు ల్యాప్టాప్కు కనెక్ట్ చేసుకునే డ్యూయల్ డివైస్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్ ఆఫీసు పనుల్లో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే కేస్ తో కలిపి ఏకంగా 36 గంటల ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని ఇస్తుందని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఇక ధర విషయానికి వస్తే, మధ్యతరగతి యూజర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రియల్మీ వీటిని అందుబాటు ధరలోనే ఉంచింది. ఈ సరికొత్త బడ్స్ క్లిప్ అసలు ధర రూ. 5,999 కాగా, లాంచ్ ఆఫర్ కింద రూ. 5,499 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి వీటి విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు మాత్రమే ఈ తగ్గింపు ధర వర్తిస్తుందని రియల్మీ స్పష్టం చేసింది. స్టైల్ మరియు ఫీచర్ల కలయికతో వస్తున్న ఈ ఇయర్బడ్స్ యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.