Realme 16 Pro Series: రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్.. స్మార్ట్ఫోన్ దునియాలో కొత్త సంచలనం..!
Realme 16 Pro Series: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం రియల్మీ భారతదేశంలో తన సరికొత్త 'రియల్మీ 16 ప్రో' సిరీస్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా రియల్మీ 16 ప్రో, రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ అనే రెండు శక్తివంతమైన మోడల్స్ను కంపెనీ పరిచయం చేసింది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ ప్రియులను, ఫోటోగ్రఫీ ఆసక్తి ఉన్నవారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫోన్లను రూపొందించారు. ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి పోటీని ఇస్తున్నాయి. ఇవి బలమైన డ్యూరబిలిటీతో పాటు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ను కలిగి ఉండటం విశేషం.
సాంకేతిక సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ మోడల్లో క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. ఇది అత్యుత్తమ గేమింగ్ అనుభవాన్ని, వేగవంతమైన మల్టీ-టాస్కింగ్ను అందిస్తుంది. మరోవైపు రియల్మీ 16 ప్రో మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మాక్స్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది, ఇది పవర్ ఎఫిషియెన్సీకి పేరుగాంచింది. ఈ రెండు ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ UI 7.0 సాఫ్ట్వేర్తో నడుస్తాయి. వీటికి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ , నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
డిస్ప్లే, కెమెరా విభాగాల్లో రియల్మీ కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది. ఈ ఫోన్లలో 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అందించారు, ఇది ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. కెమెరా విషయానికి వస్తే రెండింటిలోనూ 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ జూమ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కేటాయించారు. దీనికి తోడుగా ఉండే 'నెక్స్ట్ ఏఐ' ఫీచర్లు ఫోటోల నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
బ్యాటరీ, మన్నిక పరంగా చూస్తే ఈ ఫోన్లు చాలా దృఢమైనవి. ఏకంగా 7,000mAh భారీ బ్యాటరీని ఈ ఫోన్లలో అమర్చారు, ఇది ఒక రోజంతా సులభంగా బ్యాకప్ ఇస్తుంది. దీనికి తోడు 80W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. నీరు , దుమ్ము నుండి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్లకు ఐపీ66, ఐపీ68 , ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఎంతటి కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనైనా ఈ ఫోన్లు సురక్షితంగా పనిచేస్తాయి. వినియోగదారుల భద్రత, సౌకర్యానికి రియల్మీ ఇందులో పెద్దపీట వేసింది.
ధరల విషయానికి వస్తే రియల్మీ 16 ప్రో ప్రారంభ ధర రూ.31,999 గా ఉండగా, ప్రో ప్లస్ మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ.39,999 గా నిర్ణయించారు. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వివిధ ర్యామ్, స్టోరేజ్ వేరియంట్లను ఎంచుకోవచ్చు. మాస్టర్ గోల్డ్, పెబుల్ గ్రే వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. జనవరి 9 నుంచి వీటి విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మొత్తంమీద తక్కువ ధరలో ప్రీమియం అనుభవాన్ని కోరుకునే యువతకు, పవర్ యూజర్లకు ఈ సిరీస్ ఒక చక్కటి ఎంపికగా నిలుస్తుంది.