Realme 16 Pro Plus: రియల్మీ 16 ప్రో.. 200MP కెమెరా, పెద్ద బ్యాటరీ.. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్..!
రియల్మీ ప్రస్తుతం తన రాబోయే రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ను లాంచ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ సిరీస్లోని టాప్-ఎండ్ స్మార్ట్ఫోన్ను రియల్మీ 16 ప్రో+ అని పిలుస్తారు.
ఈ రియల్మీ ఫోన్ TENAA సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్ఫామ్లో RMX5130 మోడల్ నంబర్తో గుర్తించబడింది. ఈ జాబితా రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ గురించి అనేక వివరాలను వెల్లడిస్తుంది. ఈ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రియల్మీ 16 ప్రో+ స్మార్ట్ఫోన్ 162.45 x 76.27 x 8.49మిమీ, 203 గ్రాముల బరువు ఉంటుందని టీనా డేటాబేస్ వెల్లడించింది. ఈ రియల్మీ ఫోన్ 2800 x 1280 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.8-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. డిస్ప్లే కలర్ డెప్త్ 1 బిలియన్ రంగులు, అధిక రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్ గురించి చెప్పాలంటే, రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ వెనుక ప్యానెల్లో నాలుగు లెన్స్లు ఉంటాయి. ఫోన్లో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా సెన్సార్, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా సెన్సార్ ఉంటాయి. వెనుక కెమెరా 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ రియల్మీ ఫోన్లో ఆక్టా-కోర్ 2.8GHz ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. టీనా డేటాబేస్ చిప్సెట్ గురించి సమాచారాన్ని అందించదు. గీక్బెంచ్ జాబితా ఈ ఫోన్ను స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4తో ప్రారంభించవచ్చని సూచిస్తుంది. ఈ రియల్మీ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్మీ యూఐ 7పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్కు మూడు సంవత్సరాల ఆపరేటింగ్ అప్డేట్లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్లు అందుతాయని కంపెనీ చెబుతోంది. టీనా లిస్టింగ్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ 8జీబీ, 12జీబీ, 16జీబీ, 24జీబీ ర్యామ్ ఆప్షన్లలో, 128జీబీ, 256జీబీ, 512జీబీ, 1టీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. టీనా డేటాబేస్ ప్రకారం, రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 6,850mAh (7000mAh) బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇది ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, IR బ్లాస్టర్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.