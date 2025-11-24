Realme 16 Pro: ఇది 200MP కెమెరా, IR బ్లాస్టర్తో రియల్మీ కొత్త ఫోన్..!
రియల్మీ త్వరలో దాని తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్, Realme 16 Proని లాంచ్ చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ Realme 15 Proకి వారసుడిగా ఉంటుంది.
ఇటీవల లీకైన నివేదిక 16 Pro కలర్ ఆప్షన్లు, కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ను టీజ్ చేసింది. దీని ప్రకారం, రాబోయే ఫోన్ 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. Realme 16 Pro 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, 8-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉండవచ్చు. అదనంగా, హ్యాండ్సెట్ 12GB వరకు RAM, 512GB వరకు స్టోరేజ్తో సహా మూడు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో వస్తుంది. ఇప్పుడు దాని ఇతర ఫీచర్ల గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
Realme 16 Pro దేశంలో నాలుగు RAM , స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లాంచ్ కావచ్చని పేర్కొన్నారు. వీటిలో 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB వేరియంట్లు ఉంటాయి. దీనిని గ్రే, గోల్డ్, పర్పుల్ రంగులలో అందించవచ్చు. ముఖ్యంగా, కంపెనీ దాని మునుపటి మోడల్, Realme 15 Proని నాలుగు RAM మరియు నిల్వ ఎంపికలలో కూడా ప్రారంభించింది, అయితే ఇది ఫ్లోయింగ్ సిల్వర్, సిల్క్ పర్పుల్, వెల్వెట్ గ్రీన్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. తాజా లీక్ ప్రకారం, Realme 16 Pro 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, 200MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 8MP సెకండరీ కెమెరాను కలిగి ఉన్న డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX896 ప్రైమరీ సెన్సార్ , 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్ను కలిగి ఉన్న Realme 15 Pro కెమెరా సెటప్ కంటే గణనీయమైన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది.ముందు భాగంలో, Realme 16 Pro 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది దాని పూర్వీకుల నుండి 7,000mAh బ్యాటరీ మరియు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతును కలిగి ఉంటుందని కూడా భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ Realme UI 7తో Android 16లో రన్ కావచ్చు.
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రాసెసర్ గురించి ప్రస్తావించనప్పటికీ, ఇది 2.5GHz క్లాక్ స్పీడ్ ఎంపికను కలిగి ఉంటుందని చెబుతారు. Realme 16 Proలో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, IR బ్లాస్టర్ కూడా ఉండవచ్చు. ఈ పరికరం 162.6 x 77.6 x 7.75mm కొలతలు, దాదాపు 192 గ్రాముల బరువు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. Realme 15 Pro 5G ఈ సంవత్సరం జూలైలో భారతదేశంలో ప్రామాణిక Realme 15 5Gతో పాటు ప్రారంభించబడింది, దీని ప్రారంభ ధర రూ.31,999. ఇది 6.8-అంగుళాల 1.5K (2,800×1,280 పిక్సెల్స్) AMOLED డిస్ప్లేను 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 SoCని కలిగి ఉంది.