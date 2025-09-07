Realme 15T: రియల్మీ 15T.. భారీగా డిస్కౌంట్.. డీల్స్ అదిరాయ్..!
Realme 15T: భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ 6 నుండి Realme 15T అమ్మకం ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్ 2న విడుదలైన ఈ రియల్మీ ఫోన్లో 7000mAh బ్యాటరీతో సహా అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ రియల్మీ ఫోన్ Relame 15 సిరీస్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఫోన్ లుక్, డిజైన్ ఈ సిరీస్లోని ఇతర మోడళ్ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. అయితే, ఈ ఫోన్ ఈ సిరీస్ టర్బో మోడల్, ఇది గేమర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించచారు. ఈ ఫోన్ ధర, అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Realme 15T Sale Offers
ఈ రియల్మీ ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది - 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 20,999. అదే సమయంలో, దాని ఇతర రెండు వేరియంట్లు వరుసగా రూ. 22,999, రూ. 24,999. దీనిని ఫ్లోయింగ్ సిల్వర్, సిల్క్ బ్లూ, సూట్ టైటానియంలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ రియల్మీ ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ సేల్లో కంపెనీ రూ. 2,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. ఆఫర్ తర్వాత, మీరు ఈ ఫోన్ను రూ. 18,999 ప్రారంభ ధరకు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.
Realme 15T Specifications
ఈ రియల్మీ ఫోన్లో ఐఫోన్ లాగానే డైనమిక్ ఐలాండ్ డిస్ప్లే ఉంది. దీనితో పాటు, ఫోన్ బటన్లు, డిజైన్ కూడా ఐఫోన్ నుండి ప్రేరణ పొందాయి. కంపెనీ ఫోన్లో 7000mAh పెద్ద బ్యాటరీని అందించింది. అలాగే, ఇది వాటర్ప్రూఫ్ రేటింగ్తో వస్తుంది. శక్తివంతమైన కెమెరా, అమోలెడ్ డిస్ప్లే వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి.ఈ రియల్మీ ఫోన్ 6.57-అంగుళాల ఫుల్హెచ్డీప్లస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఫోన్ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4000 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్లో పనిచేస్తుంది. దీనితో, 12GB RAM+ 256GB వరకు స్టోరేజ్కు మద్దతు లభిస్తుంది.ఇది 7000mAh బ్యాటరీతో 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతును పొందుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా రియల్మీ UIలో పనిచేస్తుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉంటుంది. దీనితో పాటు, ఫోన్లో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ AI ఫీచర్లతో ఉంది.