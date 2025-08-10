Realme 15 Pro: రియల్మీ కొత్త వేరియంట్.. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వచ్చేసింది.. ఫీచర్స్ ఇవే..!
Realme 15 Pro: Realme 15 Pro గత నెలలో Realme 15 బేస్ మోడల్తో పాటు లాంచ్ అయింది. ఇప్పుడు, ఒక నివేదిక ప్రకారం, కంపెనీ తన గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వెర్షన్ను తీసుకువస్తోంది. ఈ పరిమిత ఎడిషన్ సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్ఫామ్లో జాబితా చేయబడింది, అంటే ఇది త్వరలో మార్కెట్లోకి వస్తుందని సూచిస్తుంది. ఈ ఎడిషన్లో హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్ ఉండదు, డిజైన్, లుక్లో మాత్రమే మార్పులు ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ గురించి చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు.
నివేదికల ప్రకారం.. Realme 15 Pro 5G గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ L.E.' ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పేరు మలేషియాలోని SIRIM సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్ఫామ్లో కనిపించింది. దీని మోడల్ నంబర్ RMX5101 అని రాశారు, ఇది సాధారణ వెర్షన్ లాగానే ఉంటుంది. ప్రత్యేక ఎడిషన్లో హార్డ్వేర్ మార్పులు ఉండవని నమ్ముతారు. ఇది త్వరలోనే మలేషియాలో లాంచ్ అవుతుంది. కానీ ఇది ఇతర మార్కెట్లలో లాంచ్ అవుతుందా లేదా అనేది స్పష్టంగా లేదు.
గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వెర్షన్ కస్టమ్-థీమ్ డిజైన్, ప్రత్యేకమైన UI ఎలిమెంట్స్, కలెక్టబుల్స్, స్టిక్కర్లు, సిరీస్-ప్రేరేపిత లిమిటెడ్ ఎడిషన్ బాక్స్ను పొందవచ్చని నివేదిక ఊహిస్తోంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా ఏమీ ధృవీకరించలేదు. కెమెరా సెటప్లో 50MP సోనీ IMX896 ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంది. అలాగే, ఇది 7,000mAh బ్యాటరీతో 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.
స్పెసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ, Realme 15 Pro 5G 6.8-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటక్షన్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 512GB వరకు UFS 3.1 నిల్వతో వస్తుంది. ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత రియల్మీ UI 6 పై నడుస్తుంది.