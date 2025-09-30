  • Menu
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition: రియల్‌మీ 15 ప్రో 5జీ.. భారత్ కోసం కొత్త గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఎడిషన్‌.. భూమ్ చేస్తున్న బ్లాక్ కలర్..!
Highlights

రియల్‌మీ తన స్మార్ట్‌ఫోన్ కొత్త ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను భారత మార్కెట్‌కు పరిచయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition: రియల్‌మీ తన స్మార్ట్‌ఫోన్ కొత్త ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను భారత మార్కెట్‌కు పరిచయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈసారి, ప్రముఖ టీవీ షో 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' థీమ్‌లో రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌ను లాంచ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ టీజర్ ద్వారా ధృవీకరించింది. ఈ కొత్త ప్రత్యేక వేరియంట్ ఈ సంవత్సరం జూలైలో భారతదేశంలో ప్రారంభించిన స్టాండర్డ్ రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G మోడల్ ఆధారంగా రూపొందించబడిందని చెబుతున్నారు.

రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఖచ్చితమైన ధర, విడుదల తేదీని కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' థీమ్‌లో రాబోయే రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఫోన్ గురించి రియల్‌మీ పెద్దగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇది కొత్త ప్రత్యేకమైన కలర్, డిజైన్‌తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే, ఇది మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే సామర్థ్యాలు, లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు

జూలైలో Realme 15 Pro 5G మోడల్ లాంచ్ అయినప్పుడు, 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన స్టాండర్డ్ మోడల్ రూ.31,999 ధరకు లాంచ్ అయింది. ప్రత్యేక ఎడిషన్ కావడంతో, దీని ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' అభిమానులకు ప్రత్యేక విందుగా ఉంటుందనడంలో సందేహం లేదు. కాబట్టి, ఇంతకు ముందు ప్రవేశపెట్టబడిన Realme 15 Pro 5G ఫోన్ ఫీచర్లు ఏమిటో చూద్దాం

ఫోన్‌లో 6.8-అంగుళాల 4D కర్వ్+ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఉంది, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. దీనికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షణ ఉంది. ఇందులో శక్తివంతమైన క్వాల్‌కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 5G ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. 8GB లేదా 12GB ర్యామ్, 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX896 OIS ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం, ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. 4K 60fps వీడియో రికార్డింగ్ సామర్థ్యం అన్ని కెమెరాలలో గుర్తించదగినది.

ఫోన్‌లో 80W అల్ట్రా ఛార్జ్ (SUPERVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ మద్దతుతో కూడిన భారీ 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా Realme UI 6పై నడుస్తుంది. అదనంగా, ఇది స్టీరియో స్పీకర్లు, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, నీరు, ధూళి నిరోధకత కోసం IP69 రేటింగ్‌ ఉంది. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఎడిషన్ ప్రామాణిక మోడల్ లక్షణాలను కొనసాగిస్తుందని భావిస్తున్నారు. Realme 15 Pro 5G గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఎడిషన్ అనేది శక్తివంతమైన పనితీరు, గొప్ప లక్షణాల కలయికతో పాటు ప్రత్యేక థీమ్, ఇది టెక్ 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' అభిమానులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం, కంపెనీ నుండి అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి చూద్దాం.

