Realme 15 Lite 5G: రియల్‌మీ నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. లాంచ్‌కు ముందే ఫీచర్లు లీక్.. ధర ఎంతంటే..?

Realme 15 Lite 5G: రియల్‌మీ కొత్త ఫోన్ లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ పేరు రియల్‌మీ 15 లైట్ 5G. ఈ ఫోన్ లాంచ్ తేదీ గురించి కంపెనీ ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఇంతలో ఓ టెక్ వీరుడు ఫోన్ ప్రత్యేక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్‌లను లీక్ చేశారు. లీక్‌లో ఫోన్ ధర కూడా ఇచ్చారు. లీక్ అయిన నివేదిక ప్రకారం, ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో వస్తుంది. దాని ధర రూ. 20,000 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. కంపెనీ ఫోన్‌లో 80 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందింస్తోందని చెప్పారు.

Realme 15 Lite 5G Features And Specifications

లీక్ అయిన నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ 1080 x 2400 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్‌తో 6.67-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేను ఇవ్వబోతోంది. ఈ డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz ఉంటుంది. ఇది 2000 నిట్‌ల గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ స్థాయిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఫోన్‌లో ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా చూడవచ్చు. ఫోన్ 8GB LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ప్రాసెసర్‌గా, కంపెనీ ఫోన్‌లో డైమెన్సిటీ 7300 ఎనర్జీ చిప్‌సెట్‌ను ఇస్తుంది.

ఫోటోగ్రఫీ కోసం, కంపెనీ ఫోన్‌లో LED ఫ్లాష్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రధాన కెమెరాను ఇవ్వబోతోంది, ఇది OIS మద్దతుతో వస్తుంది. దీనితో పాటు, మీరు ఫోన్‌లో 2-మెగాపిక్సెల్ మోనో లెన్స్, ఫ్లికర్ సెన్సార్‌ను పొందుతారు. సెల్ఫీ కోసం, ఫోన్‌లో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. ఫోన్‌కు శక్తినివ్వడానికి, మీరు 5000mAh బ్యాటరీని చూస్తారు. ఈ బ్యాటరీ 80 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడితే ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0 పై పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ IP65 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ ఇవ్వబోతోంది. ఈ ఫోన్ బరువు 185 గ్రాములు అని టిప్‌స్టర్ చెప్పారు. ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో వస్తుంది - 8GB + 128GB, 8GB + 256GB. లీకైన నివేదిక ప్రకారం, ఫోన్ 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 17,999, 256GB వేరియంట్ ధర రూ. 19,999. కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను మూడు కలర్ వేరియంట్లలో తీసుకువస్తుంది - శాటిన్ గ్రీన్, గ్లిట్టర్ గోల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ పర్పుల్.

