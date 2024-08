Realme New Smartphone: మీరు కచ్చితంగా కొనాలి.. రియల్ నుంచి కొత్త సరుకు వచ్చేస్తోంది..!

Realme New Mobile: టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌‌లలో ఒకటైన రియల్‌మీ ఇటీవల తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు Realme 13 Pro, Realme 13 Pro+లను విడుదల చేసింది. ఇటీవల RMX3952 మోడల్ నంబర్ కలిగిన ఫోన్ TENAAలో రిజిస్టర్ అయింది. సమాచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ Realme 13 Plus 5G కావచ్చని లీక్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్ లాంచ్ తేదీ గురించి ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు. ఇంతలో TENAAలో మోడల్ నంబర్ RMX5002తో ఫోన్ కనిపించింది. ఈ ఫోన్ Realme 13 Plus 5G కావచ్చునని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Realme 13+5G స్మార్ట్‌ఫోన్ TENAA సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో 2400x1080 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్‌తో 6.67-అంగుళాల AMOLED ఫుల్ HD+ డిస్‌ప్లేను అందిస్తుంది. ఫోన్ 6,8,12, 16 GB RAM వేరియంట్‌లలో వస్తుంది. అదే సమయంలో కంపెనీ 128, 256, 512, 1 TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను అందించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఫోన్‌లో మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్‌ను కూడా చూడవచ్చు. ఫోన్ ప్రాసెసర్ గురించి సమాచారం అందుబాటులో లేదు.

అయితే TENAA ప్రకారం కంపెనీ ఫోన్‌లో 2.5GHz ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌ను తీసుకొస్తుంది. ఫోన్‌ను పవర్ చేయడానికి 5000mAh బ్యాటరీని ఉవ్వొచ్చు. ఇది 45 వాట్ల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఈ ఫోన్‌లో LED ఫ్లాష్‌తో కూడిన రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి. ఇది 2 మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాతో పాటు 50మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. సెల్ఫీ కోసం మీరు ఫోన్‌లో 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను చూస్తారు. సేఫ్టీ కోసం ఫోన్‌లో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ని ఉంటుంది. ఫోన్ Android 14 ఆధారంగా Realme UI 5పై రన్ అవుతుంది. ఫోన్ బరువు 185 గ్రాములు.

రియల్‌మీ GT 6Tని కొత్త కలర్‌లో ప్రవేశపెట్టింది. మిరాకిల్ పర్పుల్. ఫ్లూయిడ్ సిల్వర్, రేజర్ గ్రీన్ రంగులలో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మే లో విడుదలైంది. ఇది దాని ప్రాసెసర్‌గా స్నాప్‌డ్రాగన్ 7+ Gen 3ని కలిగి ఉంది. కొత్త కలర్ వేరియంట్ 12 GB + 256 GB, 8 GB + 256 GB వేరియంట్‌లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ వేరియంట్‌ల ధరలు వరుసగా రూ. 32,999, రూ. 35,999. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా Realme UI 5 పై రన్ అవుతుంది. ఇది 6.78-అంగుళాల పూర్తి HD+ (1,264 x 2,780 పిక్సెల్‌లు) LTPO AMOLED స్క్రీన్‌ను 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంది.