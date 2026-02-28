Planetary Parade : విశ్వంలో మహా అద్భుతం.. ఒకే వరుసలోకి ఆరు గ్రహాలు.. ఈ రోజు సాయంత్రం మిస్ అవ్వకండి
Planetary Parade : విశ్వం ఎప్పుడూ తన అనంతమైన రహస్యాలతో మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే చంద్రగ్రహణం, బ్లూమూన్, సూపర్మూన్ వంటి విశేషాలు కనువిందు చేయగా.. తాజాగా శనివారం (ఫిబ్రవరి 28) సాయంత్రం ఆకాశంలో మరో అరుదైన మహా అద్భుతం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. సౌర కుటుంబంలోని ఆరు ప్రధాన గ్రహాలు ఒకే వరుసలోకి వచ్చే ప్లానెటరీ పరేడ్ ఇవాళ జరగనుంది. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం.. ఇలా ఆరు గ్రహాలు ఒకే సరళరేఖపై ఉన్నట్లు కనిపించడం చాలా అరుదుగా జరిగే సంఘటన. ఈ దృశ్యం ఆకాశంలో ఒక అద్భుతమైన ఊరేగింపులా కనిపిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్లానెటరీ పరేడ్లో బృహస్పతి, శుక్రుడు, బుధుడు, శని, యురేనస్, నెప్ట్యూన్ గ్రహాలు పాలుపంచుకోనున్నాయి. ఈ ఆరు గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తమ కక్ష్యలలో తిరుగుతూ, భూమి నుంచి చూసినప్పుడు ఒకే సమతలంలోకి వస్తాయి. సూర్యాస్తమయం అయిన వెంటనే, అంటే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల మధ్య ఈ అద్భుతాన్ని స్పష్టంగా చూడవచ్చు. వీటిలో శుక్రుడు, బృహస్పతి, శని, బుధ గ్రహాలను మనం ఎటువంటి పరికరాలు లేకుండానే కళ్లతో నేరుగా చూడవచ్చు. అయితే, యురేనస్, నెప్ట్యూన్ గ్రహాలు భూమికి చాలా దూరంగా ఉండటం వల్ల వాటిని వీక్షించాలంటే మాత్రం బైనాక్యులర్స్ లేదా టెలిస్కోప్ తప్పనిసరి.
ఆకాశంలో ఈ గ్రహాలను గుర్తించడం కూడా చాలా సులభం. పశ్చిమ దిశలో అందరికంటే ఎక్కువగా మెరిసిపోయేది శుక్ర గ్రహం. ఎర్రటి రంగులో చుక్కలా కనిపించేది కుజుడు అయితే, పసుపు రంగు ఛాయతో శని గ్రహం మనల్ని ఆకట్టుకుంటుంది. బృహస్పతి ఆకాశంలో కాస్త ఎత్తుగా ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తుంది. ఇక బుధ గ్రహం సూర్యాస్తమయం తర్వాత కొద్దిసేపు మాత్రమే క్షితిజ సమాంతరానికి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. నగరాల కంటే కాలుష్యం లేని పల్లెటూళ్లలో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఈ దృశ్యం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి, మేఘాలు అడ్డురాకపోతే ఇవాళ ఖగోళ ప్రేమికులకు పండగే అని చెప్పాలి.
ఈ ప్లానెటరీ పరేడ్ కేవలం ఒక అందమైన దృశ్యం మాత్రమే కాదు, ఇది గ్రహాల అమరికపై శాస్త్రవేత్తలకు మరిన్ని పరిశోధనలు చేసే అవకాశం కల్పిస్తుంది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి గ్రహాల వరుసలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇన్ని గ్రహాలు ఒకేసారి కనిపించడం అరుదు. కాబట్టి, ఇవాళ సాయంత్రం మీ ఇంటి మేడ మీదకో లేదా ఖాళీ ప్రదేశానికో వెళ్లి ఆకాశం వైపు చూడటం మర్చిపోకండి. విశ్వం మనకోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ అద్భుత ప్రదర్శనను వీక్షించి ఆనందించండి.