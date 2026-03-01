iQOO 13: ప్రీ-బుకింగ్ హంగామా.. ఉచిత ఇయర్బడ్స్ ఆఫర్!
iQOO 13: టెక్ ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం iQOO 13 స్మార్ట్ఫోన్ సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది. ఈ పవర్ఫుల్ గేమింగ్ ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కంపెనీ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ ఫోన్ను ముందస్తుగా బుక్ చేసుకున్న వారికి దాదాపు 1,899 రూపాయల విలువైన ఇయర్బడ్స్ను ఉచితంగా అందించబోతున్నారు. కేవలం పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే కాకుండా, అదనపు బెనిఫిట్స్ కోరుకునే యూత్ కోసం ఇది ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పాలి.
ఈ ఫోన్ డిజైన్, డిస్ప్లే క్వాలిటీ నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా గేమర్స్ , హెవీ యూజర్స్ కోసం ఇందులో లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. దీనివల్ల మల్టీ టాస్కింగ్, హై-గ్రాఫిక్ గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా సాగుతుంది. ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా కేవలం ఫోన్ మాత్రమే కాకుండా, బ్రాండెడ్ యాక్సెసరీస్ కూడా పొందడం అనేది టెక్ లవర్స్ను బాగా ఆకర్షిస్తోంది.
ధర విషయానికి వస్తే, ఇది ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో ఉన్నప్పటికీ, ఆఫర్ల ద్వారా సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి వస్తే పోటీదారులకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం. కొత్త తరం ఫీచర్లతో పాటు స్టైలిష్ లుక్ దీనికి అదనపు బలం. అందుకే చాలా మంది ఇప్పుడే తమ ఆర్డర్లను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు.
బ్యాటరీ లైఫ్, ఛార్జింగ్ స్పీడ్ విషయంలో కూడా iQOO ఎక్కడా తగ్గలేదు. అతి తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ అయ్యే టెక్నాలజీ ఇందులో ఉంది. అలాగే కెమెరా క్వాలిటీ కూడా సోషల్ మీడియా క్రియేటర్లకు నచ్చేలా అద్భుతంగా రూపొందించారు. రాత్రిపూట ఫోటోగ్రఫీ చేసేవారికి ఈ ఫోన్ ఒక మంచి ఎంపికగా నిలవనుంది. మొత్తానికి, iQOO 13 ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీలా కనిపిస్తోంది. ఉచిత గిఫ్ట్స్ మరియు అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉండటంతో టెక్ మార్కెట్లో దీని సందడి మామూలుగా లేదు. మీరు కూడా ఒక కొత్త మొబైల్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ ఆఫర్ మిస్ కాకుండా త్వరపడండి.