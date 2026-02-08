  • Menu
Poco X8 Pro Series: పోకో సరికొత్త ఫోన్ లాంచ్ చేసేందుకు సిద్దమైంది.. అదిరిపోయే ఫీచర్స్.. అదిరిపోయే ప్రైస్!

Poco X8 Pro Series: మొబైల్ మార్కెట్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసేందుకు పోకో తన సరికొత్త 'X8' సిరీస్‌తో సిద్ధమైపోయింది.

Poco X8 Pro Series: మొబైల్ మార్కెట్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసేందుకు పోకో తన సరికొత్త 'X8' సిరీస్‌తో సిద్ధమైపోయింది. ముఖ్యంగా Poco X8 Pro, Poco X8 Pro Max మోడల్స్ గురించి నెట్టింట జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. తాజాగా బెల్జియంలోని షియోమీ అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్‌లో ఈ ఫోన్లకు సంబంధించిన వివరాలు పొరపాటున లీక్ అవ్వడంతో టెక్ ప్రియుల్లో ఆసక్తి రెట్టింపు అయ్యింది. పవర్‌ఫుల్ ప్రాసెసర్, స్టైలిష్ లుక్స్‌తో రాబోతున్న ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు గ్లోబల్ మార్కెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైందని చెప్పవచ్చు.

ఈ లేటెస్ట్ సిరీస్ డిజైన్ పరంగా చాలా మోడర్న్‌గా కనిపిస్తోంది. వెనుక భాగంలో పిల్-షేప్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో పాటు ముందు వైపు ట్రెండీ హోల్-పంచ్ డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఈ ఫోన్లు ఫ్లాట్ మెటల్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉండి, చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ప్రీమియం ఫీల్‌ను ఇస్తాయి. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లను కుడి వైపున సెట్ చేయగా, ఫ్రేమ్ చుట్టూ యాంటెనా బ్యాండ్స్ ఉండటంతో సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ కూడా పక్కాగా ఉంటుంది. బ్లాక్, వైట్, గ్రీన్ వంటి అట్రాక్టివ్ కలర్స్ ఈ ఫోన్ల లుక్‌ని మరింత ఎలివేట్ చేస్తున్నాయి.

పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో పోకో ఎప్పుడూ కాంప్రమైజ్ అవ్వదు అని మరోసారి నిరూపిస్తోంది. Poco X8 Pro మోడల్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్‌సెట్‌ను వాడగా, హై-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన పోకో X8 ప్రో మ్యాక్స్‌లో లేటెస్ట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s SoCని అమర్చారు. గేమింగ్ ప్రియులకు, మల్టీ-టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఈ ప్రాసెసర్లు స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా 9500s చిప్‌సెట్ ఈ జనరేషన్ స్మార్ట్‌ఫోన్లలో ఒక మేజర్ హైలైట్‌గా నిలవబోతోంది.

లీక్ అయిన ధరలను బట్టి చూస్తే, Poco X8 Pro 8GB వేరియంట్ సుమారు 43 వేల రూపాయల నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే పోకో X8 ప్రో మ్యాక్స్ 12GB వేరియంట్ ధర సుమారు 57 వేల రూపాయల నుండి 62 వేల రూపాయల వరకు ఉండవచ్చు. స్టోరేజ్ పరంగా 256GB నుండి 512GB వరకు ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యూరోపియన్ ధరలతో పోలిస్తే భారత మార్కెట్‌లో ఈ ధరలు కాస్త అటు ఇటుగా మారే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఫీచర్ల పరంగా ఇవి మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్లుగా కనిపిస్తున్నాయి.

భారత్, సింగపూర్ వంటి దేశాల్లో ఇప్పటికే సర్టిఫికేషన్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ ఫోన్లు త్వరలోనే గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో లాంచ్ కానున్నాయి. అఫీషియల్ లాంచ్ డేట్ ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, యూరప్ స్టోర్ లిస్టింగ్ బయటపడటంతో అతి త్వరలోనే అంటే వచ్చే కొన్ని వారాల్లోనే మనం వీటిని చూడబోతున్నాం. బడ్జెట్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ లెవల్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకునే వారికి Poco X8 సిరీస్ ఖచ్చితంగా ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది. దీని గురించి మరిన్ని అప్‌డేట్స్ కోసం టెక్ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

