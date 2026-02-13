Poco X8 Pro Max: పోకో నుంచి నెక్స్ట్ లెవల్ పవర్ హౌస్.. Poco X8 Pro Max రాబోతోంది..!

  • Menu
Poco X8 Pro Max: ప్రస్తుతం స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్స్ అందించడంలో పోకో ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది.

Poco X8 Pro Max: ప్రస్తుతం స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్స్ అందించడంలో పోకో ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే జోరును కొనసాగిస్తూ సరికొత్త 'పోకో X8 ప్రో మాక్స్' మోడల్‌తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఇటీవల ఈ ఫోన్ అంతర్జాతీయ సర్టిఫికేషన్ వెబ్‌సైట్లలో కనిపించడంతో టెక్ ప్రియుల్లో అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా TKDN సర్టిఫికేషన్ పొందిన ఈ ఫోన్, అతి త్వరలోనే గ్లోబల్ మార్కెట్‌లోకి మరియు ఇండియాలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ జనరేషన్ యూజర్లు ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటు లుక్‌కి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. పోకో X8 ప్రో మాక్స్ విషయంలో కంపెనీ డిజైన్ పరంగా కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తోందని సమాచారం. స్లిమ్ బాడీ, ప్రీమియం ఫినిషింగ్‌తో పాటు వెనుక వైపు ఒక పవర్‌ఫుల్ కెమెరా సెటప్ రాబోతోంది. ఇది కేవలం చూడటానికి బాగుండటమే కాకుండా చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఒక లగ్జరీ ఫీలింగ్‌ను ఇస్తుంది. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు లేదా వీడియోలు చూసేటప్పుడు గ్రిప్ బాగుండేలా దీని బాడీని డిజైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో హై-రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను అందించబోతున్నారు. దీనివల్ల సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ నుంచి హై-గ్రాఫిక్స్ గేమింగ్ వరకు అన్నీ చాలా స్మూత్‌గా సాగిపోతాయి. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే ఇందులో లేటెస్ట్ చిప్‌సెట్‌ను వాడుతున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి, హెవీ గేమర్లకు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు. ఎటువంటి లాగ్ లేకుండా వేగవంతమైన పర్ఫార్మెన్స్‌ను ఈ ఫోన్ ద్వారా మనం ఆశించవచ్చు.

నేటి కాలంలో రీల్స్, ఫోటోగ్రఫీకి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే పోకో ఈ మోడల్‌లో అత్యుత్తమ మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చబోతోంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు తీసేలా సాఫ్ట్‌వేర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే రోజంతా వాడినా ఛార్జింగ్ అయిపోకుండా భారీ బ్యాటరీని ఇస్తున్నారు. దీనికి తోడు సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల నిమిషాల్లోనే మీ ఫోన్ మళ్లీ రెడీ అయిపోతుంది.

అధికారికంగా డేట్ ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ ఈ ఫోన్ రాబోయే కొన్ని వారాల్లోనే మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పోకో ఎప్పుడూ తన వినియోగదారులకు అందుబాటు ధరలోనే ఫోన్లను ఇస్తుంది కాబట్టి, ఈ X8 ప్రో మాక్స్ కూడా మిడ్-రేంజ్ ధరలోనే ఫ్లాగ్‌షిప్ అనుభూతిని ఇస్తుందని ఆశించవచ్చు. బడ్జెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని టాప్ ఎండ్ ఫీచర్స్ కోరుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం కంపెనీ నుంచి వచ్చే అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

