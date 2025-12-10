Poco X8 Pro: పోకో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. త్వరలో లాంచ్..!
Poco X8 Pro త్వరలో భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చు. Xiaomi సబ్-బ్రాండ్ ఇంకా అధికారికంగా వివరాలను ప్రకటించలేదు, కానీ అంతకు ముందు, Poco X8 Pro యొక్క ఆరోపించబడిన భారతీయ వేరియంట్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) వెబ్సైట్లో కనిపించింది.
డిసెంబర్ 8న BIS సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో మోడల్ నంబర్ 2511FPC34I, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ R-91005720తో కొత్త Poco స్మార్ట్ఫోన్ జాబితా చేయబడింది. ఈ మోడల్ నంబర్ Poco X8 Proతో అనుబంధించబడిందని నమ్ముతారు. ఈ జాబితాను టిప్స్టర్ సుధాన్షు అంబోరే గుర్తించారు. ఇంకా ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించనప్పటికీ, దాని భారతదేశంలో లాంచ్ త్వరలో జరుగుతుందని ఇది సూచిస్తుంది
Poco X8 Pro చైనా-ప్రత్యేకమైన Redmi Turbo 5 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అని భావిస్తున్నారు. ఈ హ్యాండ్సెట్ MediaTek Dimensity 8500 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.67-అంగుళాల AMOLED LTPS స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది మెటల్ ఫ్రేమ్, IP68-రేటెడ్ బిల్డ్, 100W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 8,000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
Poco ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను అందించవచ్చు. ఇందులో అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ రీడర్ కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. Redmi Turbo 5 వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో చైనాలో అధికారికంగా విడుదల కానుంది. Poco X8 సిరీస్ త్వరలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంచ్ కావచ్చు.
భారతదేశంలో Poco X8 Pro ధర రూ.30,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. Poco X7 Pro 5G ఈ సంవత్సరం జనవరిలో 8GB + 256GB ఆప్షన్ కోసం రూ.27,999కి భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించబడింది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.73-అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది MediaTek Dimensity 8400 Ultra ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్ 20-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉన్న డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇది 90W హైపర్ఛార్జ్ సపోర్ట్తో 6,550mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.