Poco M8 Series Launch: పోకో M8, M8 ప్రో త్వరలో లాంచ్.. డిజైన్ కెమెరా ఫీచర్స్ లీక్..!

Poco M8 Series Launch: ఫోకో తన కొత్త M-సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను భారతదేశంలో లాంచ్ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ల పేర్లు లేదా ఫీచర్లను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ, కొత్త Poco ఫోన్లు త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి వస్తాయని టీజర్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఇంతలో, లీక్లు, సర్టిఫికేషన్ జాబితాలు ఈ రాబోయే పరికరాల గురించి అనేక కీలక వివరాలను వెల్లడించాయి.
మీడియా నివేదికలు, టిప్స్టర్ల ప్రకారం, Poco పనిచేస్తున్న కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు Poco M8, Poco M8 Pro కావచ్చు. ఈ రెండు మోడల్లు చాలా కాలంగా వార్తల్లో ఉన్నాయి.అవి భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా లాంచ్ అవుతాయని నమ్ముతారు.
Poco M8 Series Specifications
Poco India టీజర్ ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్లు లేదా డిజైన్ను వెల్లడించనప్పటికీ, Poco M8 అనేది Redmi Note 15 5G రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అని లీక్లు సూచిస్తున్నాయి. Poco M8 Pro Redmi Note 15 Pro+ ఆధారంగా రూపొందించబడిందని చెబుతున్నారు.
అయితే, భారతదేశం, గ్లోబల్ వేరియంట్ల మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఉండవచ్చు. నివేదికల ప్రకారం, Poco M8 Pro ఇండియన్ వేరియంట్ 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో రావచ్చు, ఇది Redmi Note 15 Pro+ చైనీస్ వెర్షన్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న Redmi Note 15 Pro+ 200MP కెమెరా సెన్సార్ను కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించబడింది.
Poco M8 Pro ఇప్పటికే TDRA (UAE), IMEI డేటాబేస్, FCC మరియు IMDA వంటి సర్టిఫికేషన్ సైట్లలో గుర్తించబడింది. ఇంతలో, Poco M8 5G BIS, NBTC, IMDA మరియు TDRA నుండి ఆమోదం పొందింది, ఇది ఫోన్ లాంచ్ ఎంతో దూరంలో లేదని సూచిస్తుంది. లీకైన డిజైన్ రెండర్ల ప్రకారం, రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు నలుపు మరియు నీలం రంగు ఎంపికలలో, అలాగే డ్యూయల్-టోన్ సిల్వర్-నలుపు ముగింపులో రావచ్చు. Poco బ్రాండింగ్ వెనుక ప్యానెల్ దిగువన ఉంచబడింది. కెమెరా మాడ్యూల్ చదరపు ఆకారంలో ఉంటుందని, మూడు వెనుక కెమెరాలను కలిగి ఉంటుందని చెబుతారు.
ముందు భాగంలో, Poco M8, M8 Pro లలో హోల్-పంచ్ సెల్ఫీ కెమెరా, మందపాటి బెజెల్స్ మరియు ఫ్లాట్ డిస్ప్లే ఉంటాయి. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లు కుడి వైపున ఉంచబడతాయి, USB టైప్-C పోర్ట్, స్పీకర్ గ్రిల్ మరియు మైక్రోఫోన్ దిగువన ఉంటాయి. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో Poco M8 సిరీస్ లాంచ్ తేదీ, స్పెసిఫికేషన్లు , ధరలకు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారాన్ని పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.