Shocking Price: పోకో ఎం8 5జీ వచ్చేసింది! కేవలం 12 గంటల పాటు భారీ తగ్గింపు.. ఆ ఆఫర్ ధర తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Highlights

స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 3, 120Hz కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, 5520mAh బ్యాటరీ మరియు 50MP కెమెరా ఫీచర్లతో పోకో ఎం8 5జీ ఆకర్షణీయమైన ధరకు లాంచ్ అయింది.

చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ పోకో (Poco), తన ఎం-సిరీస్ (M-series) లైనప్‌ను విస్తరిస్తూ పోకో ఎం8 5జీ (Poco M8 5G) ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. శక్తివంతమైన పనితీరు, అద్భుతమైన డిస్ప్లే మరియు లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకునే వారి కోసం దీనిని రూపొందించారు. తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లతో మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

పోకో ఎం8 5జీ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు మరియు ధర వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

పోకో ఎం8 5జీ: ప్రాసెసర్ మరియు పనితీరు

గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ మరియు రోజువారీ పనుల కోసం ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3) చిప్‌సెట్‌ను అమర్చారు. ఈ డివైజ్ అంటుటు (AnTuTu) బెంచ్‌మార్క్‌లో 8.25 లక్షల కంటే ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించిందని, ఇది దీని ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని చాటిచెబుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ ఫోన్ 8GB వరకు LPDDR4x RAM మరియు 256GB వరకు UFS 2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజీని కలిగి ఉంది. ఇది వేగవంతమైన యాప్ స్విచ్చింగ్ మరియు అతుకులు లేని గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

కెమెరా ఫీచర్లు

ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, పోకో ఎం8 5జీ వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రధాన కెమెరా మరియు 2MP లైట్ ఫ్యూజన్ 400 సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ముందు భాగంలో 20MP కెమెరాను అమర్చారు. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది మరియు 2x ఇన్-సెన్సార్ జూమ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది.

ప్రీమియం కర్వ్డ్ డిస్ప్లే

ఈ ఫోన్ యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణ 6.77-అంగుళాల 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఫలితంగా స్క్రోలింగ్ మరియు గేమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి. 3200 నిట్స్ (nits) పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే, ఇందులో 'వెట్ టచ్ 2.0' (Wet Touch 2.0) టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు, దీనివల్ల వేళ్లు తడిగా ఉన్నా స్క్రీన్ స్పందిస్తుంది.

బ్యాటరీ మరియు ఛార్జింగ్

పోకో ఎం8 5జీలో 5,520mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా, ఇతర పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికి 18W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఫోన్ కేవలం 7.35mm మందం మరియు 178 గ్రాముల బరువుతో చాలా స్లిమ్‌గా ఉంటుంది.

ధర మరియు లభ్యత

పోకో ఎం8 5జీ మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ – ₹21,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ – ₹22,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ – ₹24,999

ఆఫర్లు: ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా మొదటి 12 గంటల్లో కొనుగోలు చేస్తే ఈ ఫోన్ ₹15,999 ప్రారంభ ధరకే లభిస్తుంది. దీనితో పాటు బ్యాంక్ కార్డులపై ₹2,000 డిస్కౌంట్ మరియు సాధారణ కొనుగోలుపై మరో ₹1,000 అదనపు తగ్గింపును పోకో అందిస్తోంది.

పోకో ఎం8 5జీ విక్రయాలు జనవరి 13 నుండి ప్రత్యేకంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart)లో ప్రారంభమవుతాయి.

అద్భుతమైన టెక్నాలజీ, ప్రీమియం కర్వ్డ్ డిస్ప్లే మరియు ఆకర్షణీయమైన ధరతో పోకో ఎం8 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో బలమైన పోటీదారుగా నిలవనుంది.

