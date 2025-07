POCO M6 Plus 5G: ఫీచర్లు చాలా బాగున్నాయి.. 108MP కెమెరాతో పోకో 5జీ ఫోన్.. తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయచ్చు..!

POCO M6 Plus 5G: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ పోకో భారతీయ మార్కెట్లో వివిధ ధరలకు బహుళ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను అందిస్తోంది. మీరు చాలా సరసమైన ధరలో గొప్ప ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, POCO M6 Plus 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఒక గొప్ప ఎంపిక. అలాగే మీరు ఈ బ్రాండ్ క్క 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూ.10,000కి పొందవచ్చు.ఈ POCO M6 Plus 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 108MP కెమెరా సెటప్‌తో వస్తుంది. POCO M6 Plus 5G కోసం అందుబాటులో ఉన్న డీల్స్ గురించి ఇక్కడ కొంత సమాచారం ఉంది.

ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ POCO M6 Plus 5Gపై ప్రత్యేక తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రీమియం గ్లాస్ డిజైన్‌తో వస్తుంది. బడ్జెట్ విభాగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఎంపికలలో ఒకటి. 5G కనెక్టివిటీ, హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ దాని అద్భుతమైన 108MP సెన్సార్‌తో కెమెరా పనితీరులో కూడా ఆకట్టుకుంటుంది.

పోకో ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 10,080 ప్రారంభ ధరకు జాబితా చేశారు. మీరు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా చెల్లిస్తే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై మీకు 5 శాతం క్యాష్‌బ్యాక్ లభిస్తుంది, ఆపై దీని ధర రూ.10,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌పై పాత ఫోన్‌కు బదులుగా గరిష్టంగా రూ.8,100 ఎక్స్ఛేంజ్ తగ్గింపు పొందచ్చు. విలువ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్, స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. POCO M6 ప్లస్ 5Gని గ్రాఫైట్ బ్లాక్, ఎమిన్ సిల్వర్, మిస్టరీ లావెండర్ కలర్ ఆప్షన్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Poco M6 Plus 5G Features

POCO M6 Plus 5G అనేది 6GB RAM + 128GB నిల్వతో వచ్చే శక్తివంతమైన బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్. దీనిని 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఇది 6.79-అంగుళాల పూర్తి HD+ డిస్ప్లేని కలిగి ఉంది. కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే, వెనుక భాగంలో 108MP ప్రధాన, 2MP సెకండరీ సెన్సార్‌తో కూడిన ప్రాథమిక కెమెరా, 13MP ముందు కెమెరా ఉన్నాయి. POCO M6 Plus 5G ఫోన్ 5030mAh బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 Gen2 AE ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది మంచి ప్రోగ్రామింగ్ , లాంగ్ బ్యాకప్‌ను వాగ్దానం చేస్తుంది.