Poco F8 Pro - F8 Ultra: బోస్ స్పీకర్లతో పోకో కొత్త ఫోన్లు.. ఫీచర్లు అదిరిపోయాయ్..!
Poco F8 Pro - F8 Ultra: Poco తన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ Poco F8 ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. ఇందులో Poco F8 Pro, F8 Ultra మోడల్లు ఉన్నాయి. అల్ట్రా వేరియంట్లో Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 చిప్సెట్, 6,500mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. Pro వేరియంట్లో మునుపటి తరం ఆక్టా-కోర్ Snapdragon 8 Elite SoC మరియు కొంచెం చిన్న బ్యాటరీ (6,210mAh) ఉన్నాయి. రెండు ఫోన్లు Android 16 ఆధారంగా HyperOS 3పై నడుస్తాయి . Bose ద్వారా ట్యూన్ చేయబడిన స్పీకర్లతో వస్తాయి
Poco తన కొత్త F8 సిరీస్లో రెండు మోడళ్లను విడుదల చేసింది: F8 Ultra , F8 Pro. F8 Ultra 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర $729 (సుమారు రూ.65,100), అయితే 16GB + 512GB మోడల్ $799 (సుమారు రూ.71,300) కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ తొలి ఆఫర్ 12GB + 256GB వేరియంట్ను $679 (సుమారు రూ.60,600) కు కొనుగోలు చేయడానికి, 16GB + 512GB వేరియంట్ను $729 (సుమారు రూ.65,100) కు కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. F8 ప్రో 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర $579 (సుమారు రూ.51,700), 12GB + 512GB మోడల్ ధర $629 (సుమారు రూ.56,100). తొలి ఆఫర్లలో వరుసగా $529 (సుమారు రూ.47,200), $579 (సుమారు రూ.51,700) ఉన్నాయి
రెండు ఫోన్లు F8 అల్ట్రా కోసం 4 నెలల స్పాటిఫై ప్రీమియం ట్రయల్ మరియు F8 ప్రో కోసం 3 నెలల ట్రయల్తో సహా అనేక బండిల్ ప్రయోజనాలతో వస్తాయి. అదనంగా, రెండు మోడళ్ల కొనుగోళ్లలో 6 నెలల Google One (100GB నిల్వ), 3 నెలల YouTube ప్రీమియం ట్రయల్ ఉచితంగా లభిస్తుంది, అలాగే మొదటి 6 నెలల్లో ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. రంగు ఎంపికలలో F8 అల్ట్రా , డెనిమ్ బ్లూ ఉన్నాయి, అయితే F8 ప్రో బ్లాక్, బ్లూ, టైటానియం సిల్వర్ రంగులలో లభిస్తుంది.
పోకో F8 అల్ట్రా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 480Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్తో 6.9-అంగుళాల OLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. దీని గరిష్ట ప్రకాశం 3,500 నిట్లు,, ఇది HDR10+, డాల్బీ విజన్కు మద్దతు ఇస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (3nm) చిప్సెట్ ద్వారా ఆధారితమైన ఇది 16GB వరకు LPDDR5x RAM, 1TB UFS 4.1 నిల్వతో వస్తుంది. వెనుక కెమెరాలో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ (OIS), 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా (5x ఆప్టికల్ జూమ్) 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు కెమెరా 32MP.
పోకో F8 ప్రో ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.59-అంగుళాల AMOLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ (3nm) చిప్సెట్ ద్వారా ఆధారితం చేయబడిన ఇది 16GB RAM, 1TB నిల్వను అందిస్తుంది. వెనుక కెమెరాలో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ (OIS), 50MP టెలిఫోటో (2.5x జూమ్) మరియు 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి, ముందు కెమెరా 20MP. బ్యాటరీ సామర్థ్యం 6,210mAh, ఇది 100W హైపర్ఛార్జ్, 22.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇతర ఫీచర్లలో IP68-రేటెడ్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ఎంపికలు F8 అల్ట్రా మాదిరిగానే ఉంటాయి.