Poco C85 5G: బిగ్ బ్యాటరీ, మంచి డిస్‌ప్లే.. పోకో నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..!

Poco C85 5G: Poco C85 5G డిసెంబర్ 9న భారతదేశంలో లాంచ్ కానుంది. బ్రాండ్ ఇటీవల రాబోయే హ్యాండ్‌సెట్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఛార్జింగ్ స్పెసిఫికేషన్‌లను టీజ్ చేసింది, కానీ దాని చిప్‌సెట్, ధర, కెమెరాలకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఇప్పుడు, మద్దతు ఉన్న మైక్రోసైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది, Poco C85 5G లాంచ్ తర్వాత ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా విక్రయించబడుతుందని ధృవీకరిస్తుంది. ఈ మైక్రోసైట్ Poco C85 5G ముఖ్య లక్షణాలను, దాని రంగు ఎంపికలు, మందం, ముందు డిజైన్, బ్యాటరీ బ్యాకప్ వంటి వాటిని కూడా వెల్లడిస్తుంది. Poco C85 5G కోసం వెల్లడి చేయబడిన అన్ని లక్షణాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ నవీకరించబడిన మైక్రోసైట్ ప్రకారం, Poco C85 5G భారతదేశంలో మూడు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది: మిస్టిక్ పర్పుల్, స్ప్రింగ్ గ్రీన్, పవర్ బ్లాక్. ఈ మూడింటిలోనూ డ్యూయల్-టోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌లు, వెనుక భాగంలో నిలువుగా ఉంచబడిన Poco బ్రాండింగ్ ఉంటాయి. అయితే, పవర్ బ్లాక్ వేరియంట్ గ్రేడియంట్ పోకో లోగోను కలిగి ఉంటుంది. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం ముందు భాగంలో వాటర్‌డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్ అందించబడుతుంది.

ఈ పోకో సి సిరీస్ ఫోన్ 7.99 మిమీ మందంగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు ప్రకారం, పోకో సి85 5జి 29 గంటలకు పైగా సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్, 16 గంటలకు పైగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ స్క్రోలింగ్, 106 గంటలకు పైగా మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్, 23 గంటలకు పైగా వాట్సాప్ మెసేజింగ్‌ను అందించగలదు. పోకో ఫోన్‌ను దాదాపు 28 నిమిషాల్లో 1శాతం నుండి 50శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చని చెబుతోంది. ఇది స్మార్ట్ ఛార్జింగ్ 2.0 సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది, దీనికి మూడు వేర్వేరు ఛార్జింగ్ మోడ్‌లు ఉంటాయి.

పోకో సి85 5జి డిసెంబర్ 9న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. లాంచ్ తర్వాత, ఇది ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 6,000mAh బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. ఇది LED ఫ్లాష్‌తో కూడిన చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్‌లో ఉంచబడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఫోన్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ AI కెమెరా ఉంటుంది.

పోకో సి85 5జి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6100+ ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని నివేదించబడింది, ఇందులో రెండు ఆర్మ్ కార్టెక్స్-A76 కోర్లు, ఆరు ఆర్మ్ కార్టెక్స్-A55 కోర్లు ఉన్నాయి, దీని గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్ 2.20GHz. ఈ ఫోన్ Android 16, 720×1,600 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్ డిస్‌ప్లేతో రావచ్చు. ఒక వేరియంట్‌లో 4GB RAM కూడా ఉందని నివేదించబడింది.

