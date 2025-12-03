Poco C85 5G: 6,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా.. పోకో C85 5జీ వచ్చేస్తోంది..!
పోకో కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్, పోకో C85 5Gని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ డిసెంబర్ రెండవ వారంలో లాంచ్ అవుతుందని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Poco C85 5G: పోకో కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్, పోకో C85 5Gని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ డిసెంబర్ రెండవ వారంలో లాంచ్ అవుతుందని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. రాబోయే పోకో C85 5G ఫోన్ ముఖ్యమైన ఫీచర్లను కూడా బ్రాండ్ పంచుకుంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఫోన్లో డ్యూయల్ 50MP కెమెరాలు కూడా ఉంటాయి. రాబోయే ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
షియోమి సబ్-బ్రాండ్ పోకో C85 5G డిసెంబర్ 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని ప్రకటించింది. లాంచ్ తేదీ ప్రకటనతో పాటు, పోకో C85 5G 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని కూడా వెల్లడించింది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇంకా, ఫోన్ డిజైన్లో వెనుక ప్యానెల్పై నిలువుగా ఉంచబడిన పోకో బ్రాండింగ్ ఉంది. చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్ వెనుక ప్యానెల్ కుడి ఎగువ మూలలో ఉంటుంది.
రాబోయే పోకో C85 5G చాలా స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ, హ్యాండ్సెట్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ AI షూటర్తో సహా డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ ఇటీవల సూచించింది. ఇది భారతదేశంలో ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా కనీసం ఒక పర్పుల్ కలర్ వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. భారతదేశంలో చిప్సెట్, డిస్ప్లే, ధర వంటి అదనపు వివరాలు త్వరలో వెల్లడి చేయబడతాయని భావిస్తున్నారు.
గూగుల్ ప్లే కన్సోల్లో పోకో C85 5G మోడల్ నంబర్ 2508CPC2BIతో గుర్తించబడిందని ఇటీవలి నివేదిక పేర్కొంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6100+ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని నివేదించబడింది, ఇందులో రెండు ఆర్మ్ కార్టెక్స్ A76 కోర్లు, ఆరు ఆర్మ్ కార్టెక్స్ A55 కోర్లు ఉండవచ్చు. పోకో C85 5G SoC గరిష్టంగా 2.20GHz క్లాక్ స్పీడ్ను అందించగలదు. అదనంగా, జాబితా చేయబడిన యూనిట్ 4GB RAM , ఆండ్రాయిడ్ 16 కలిగి ఉంటుంది. ఫోన్ 720x1,600 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే,ల్ఫీ కెమెరా కోసం వాటర్డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్తో వస్తుంది.