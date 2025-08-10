POCO C71: రూ.6,399కే పోకో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్ సూపరో సూపర్..!
POCO C71: ఈరోజు మీ బడ్జెట్కు సరిపోయే మంచి ఫీచర్లు, మంచి డిజైన్, ధరతో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్ కావాలనుకుంటే, ఫ్లిప్కార్ట్లో నడుస్తున్న ఈ ఆఫర్ మీ కోసమే. 4GB RAM+ 64GB స్టోరేజ్తో POCO C71 ఇప్పుడు క్లాసిక్ బ్లాక్ కలర్లో కేవలం రూ. 6,399 కు అందుబాటులో ఉంది. దీని అసలు ధర రూ. 8,999, అంటే, మీరు 29శాతం ప్రత్యక్ష తగ్గింపును పొందుతున్నారు. ఈ అవకాశం ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఇంత తక్కువ ధరకు అలాంటి స్మార్ట్ఫోన్ను పొందడం అంత సులభం కాదు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
POCO C71 Specifications
POCO C71 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే వీడియోలు, ఫోటోలు,సోషల్ మీడియాను స్పష్టంగా, రంగురంగులగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. మీరు సినిమాలు చూసినా, యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసినా లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్క్రోల్ చేసినా, స్క్రీన్ పరిమాణం, నాణ్యత మీకు మంచి అనుభవాన్ని ఇస్తాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో Unisoc ప్రాసెసర్ అందించారు, ఇది రోజువారీ పనులను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తుంది. 4GB RAMతో, మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఒకేసారి మల్టీ యాప్లను సులభంగా రన్ చేస్తుంది. మీ ఫోటోలు, వీడియోలు, యాప్లకు 64GB స్టోరేజ్ సరిపోతుంది. మీకు ఇంకా ఎక్కువ స్థలం అవసరమైతే, మీరు మెమరీ కార్డ్ను ద్వారా స్టోరేజ్ను పెంచుకోవచ్చు.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం 8MP వెనుక కెమెరా ఉంది, ఇది పగటిపూట స్పష్టమైన చిత్రాలను తీస్తుంది. 5MP ముందు కెమెరా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్లకు మంచి నాణ్యతను అందిస్తుంది. బ్యాటరీ గురించి చెప్పాలంటే పెద్ద 5000mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది ఒకే ఛార్జ్లో ఒక రోజు మొత్తం ఉంటుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో, మీరు తక్కువ సమయంలో బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయవచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రారంభించవచ్చు.
POCO C71 Price
రూ.6,399కి, మీరు పెద్ద స్క్రీన్, దీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్, మంచి కెమెరాలు, సున్నితమైన పనితీరు కలిగిన ఫోన్ను పొందుతున్నారు. ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి ఈ ఆఫర్ ఒక గొప్ప అవకాశం, ముఖ్యంగా బడ్జెట్ కొనుగోలుదారులకు. ఇటువంటి ఆఫర్లు ఎక్కువ కాలం ఉండవు, కాబట్టి మీరు దానిని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, త్వరగా నిర్ణయించుకోండి.