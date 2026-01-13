  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Miracle Delivery: ఎక్కడో పోయిందనుకున్న ఆర్డర్.. 16 ఏళ్ల తర్వాత ప్రత్యక్షం! అసలేం జరిగింది?

Miracle Delivery: ఎక్కడో పోయిందనుకున్న ఆర్డర్.. 16 ఏళ్ల తర్వాత ప్రత్యక్షం! అసలేం జరిగింది?
x
Highlights

లిబియాలో వింత! 2010లో ఆర్డర్ చేసిన నోకియా ఫోన్లు 16 ఏళ్ల తర్వాత అంటే 2026లో డెలివరీ అయ్యాయి. ఆ దేశంలో యుద్ధం కారణంగా ఆగిపోయిన ఈ డెలివరీ వార్త ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒకచోట వింతైన మరియు నమ్మశక్యం కాని సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అచ్చం అలాంటిదే ఒక ఆసక్తికరమైన ఘటన లిబియాలో చోటుచేసుకుంది. 16 ఏళ్ల క్రితం ఆర్డర్ చేసిన ఫోన్లు 2026లో డెలివరీ అయ్యాయి. ఈ వార్త సదరు కస్టమర్‌నే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

లిబియా రాజధాని ట్రిపోలికి చెందిన ఒక ఫోన్ షాపు యజమాని 2010లో కొన్ని నోకియా కీప్యాడ్ ఫోన్ల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో నోకియా ఫోన్లకు ప్రపంచ మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉండేది. అయితే, ఆ తర్వాత లిబియాలో తలెత్తిన అంతర్యుద్ధం కారణంగా వాణిజ్య రవాణా వ్యవస్థలన్నీ స్తంభించిపోయాయి. దీంతో ఆ ఫోన్లు అతనికి చేరలేదు.

2010-11 కాలంలో లిబియాలో జరిగిన రాజకీయ అలజడి, అధ్యక్షుడు ముఅమ్మర్ గడ్డాఫీ పతనం వంటి సంఘటనలు దేశాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. ఈ యుద్ధం కారణంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్, రవాణా మరియు వ్యాపార వ్యవస్థలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. వేలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఇళ్లు, వ్యాపారాలు వదిలేసి వలస వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కాలక్రమేణా, ఆ షాపు యజమాని కూడా తన ఆర్డర్ గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయాడు.

చరిత్ర డెలివరీ అయ్యింది

ప్రశాంతంగా సాగుతున్న 2026 సంవత్సరంలో, ఎప్పుడో రావాల్సిన ఆ పాత పార్శిల్ ఎట్టకేలకు యజమాని వద్దకు చేరుకుంది. షిప్‌మెంట్‌పై ఉన్న తన పేరును చూడగానే అతను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాడు. సరిగ్గా 16 ఏళ్ల క్రితం తను ఆర్డర్ చేసిన ఫోన్లు ఇప్పుడు తన ముందు ఉండటం చూసి అతనికి నవ్వాలో, ఏడవాలో అర్థం కాలేదు.

నేటి స్మార్ట్‌ఫోన్ల యుగంలో ఈ పాత కాలపు నోకియా ఫోన్లను ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆ యజమాని నవ్వుకుంటూ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది.

సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ల వర్షం

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాల ఫన్నీ మరియు ఎమోషనల్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు:

"నేటి కాలంలో ట్రాకర్లు లేని ఫోన్లు చాలా అవసరం. వీటికి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది!" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా..

మరొకరు, "ఇవి సాంకేతిక రంగంలో స్వర్ణయుగానికి చెందిన ఫోన్లు. ఇవి వెలకట్టలేనివి" అని రాశారు.

"ఒకవేళ ఈ ఫోన్లు అప్పట్లోనే వచ్చి ఉంటే, అతను భారీ లాభాలు గడించేవాడు!" అని ఇంకొకరు పేర్కొన్నారు.

మరో యూజర్ స్పందిస్తూ, "మొదట ఈ వీడియోను సీరియస్‌గా చూశాను, కానీ అతను ఆ పాత ఫోన్లను చూపిస్తుంటే నవ్వు ఆపుకోలేకపోయాను. అతని ముఖ కవళికలు అద్భుతం!" అని రాశారు.

మారుతున్న ప్రపంచానికి నిదర్శనం

ఈ వింతైన ఘటన, కాలంతో పాటు సాంకేతికత మరియు జీవితాలు ఎంత వేగంగా మారుతాయో గుర్తుచేస్తోంది. 2010 నాటి అత్యాధునిక ఫోన్లు నేడు పాత జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. నిజంగా, కొన్నిసార్లు వాస్తవాలు ఊహకంటే వింతగా ఉంటాయి!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick