Layoffs : మీ సేవలు చాలు ఇక వెళ్లండి.. 30,000 మందిని తొలగించిన ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీ..?
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కోసం OpenAIతో చేసుకున్న భారీ ఒప్పందం ఒరాకిల్ను ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. సంస్థ తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలు, 30,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపుకు కారణమైంది.
Oracle Layoffs: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తుందని అంతా ఆశించారు. కానీ, అదే ఏఐ ఇప్పుడు ఒక టెక్ దిగ్గజం పాలిట శాపంగా మారుతోందా? ప్రపంచ స్థాయి సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ ఒరాకిల్ (Oracle) తీసుకుంటున్న తాజా నిర్ణయాలు చూస్తుంటే అవుననే అనిపిస్తోంది. ఏఐ రంగంలో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకోవాలనే ఆతృత, ఆ సంస్థను ఇప్పుడు చారిత్రక సంక్షోభం వైపు నెట్టేసింది.
భారీ ఒప్పందం.. పెనుభారం!
ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ OpenAIతో ఒరాకిల్ కుదుర్చుకున్న $300 బిలియన్ల భారీ ఒప్పందం ఇప్పుడు ఆ సంస్థ మెడకు చుట్టుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా డేటా సెంటర్ల విస్తరణ కోసం ఒరాకిల్ చేసిన అప్పుల భారం తడిసి మోపెడైంది. కేవలం గత రెండు నెలల్లోనే ఏకంగా $58 బిలియన్ల మేర కొత్త అప్పులు చేయడంతో, సంస్థపై ఉన్న మొత్తం రుణ భారం $100 బిలియన్లను దాటింది. టెక్సాస్, విస్కాన్సిన్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ డేటా సెంటర్ల నిర్మాణం సంస్థ నగదు నిల్వలను ఖాళీ చేసేసింది.
30,000 మంది ఉద్యోగులపై వేటు?
ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కేందుకు ఒరాకిల్ అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం, సంస్థ తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పునర్వ్యవస్థీకరణకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా సుమారు 30,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ చర్య ద్వారా దాదాపు $8 నుండి $10 బిలియన్ల నగదును ఆదా చేయాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కేవలం ఉద్యోగుల తొలగింపు మాత్రమే కాదు, క్లౌడ్ విభాగంలో కొత్త నియామకాలను పూర్తిగా నిలిపివేయడం, కస్టమర్ల నుండి 40 శాతం అడ్వాన్స్ పేమెంట్లను డిమాండ్ చేయడం వంటి చర్యలు ఒరాకిల్ పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో తెలియజేస్తున్నాయి.
వాల్ స్ట్రీట్ ఆందోళన
ఒరాకిల్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఇన్వెస్టర్లలో భయాందోళనలు నింపుతున్నాయి. గత సెప్టెంబర్ నుండి సంస్థ స్టాక్ విలువ 54 శాతం మేర పడిపోవడం, సుమారు $463 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్ను కోల్పోవడం వాల్ స్ట్రీట్ విశ్లేషకులను కలవరపెడుతోంది. ఏఐ పరుగులో మితిమీరిన ఖర్చు, లాభాల కంటే అప్పులే ఎక్కువగా కనిపిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు వెనక్కి తగ్గుతున్నారు.
ఇప్పుడు అందరి చూపు మార్చి 10పైనే..
ప్రస్తుతం టెక్ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా మార్చి 10వ తేదీ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఆ రోజు విడుదల కానున్న ఆర్థిక ఫలితాల తర్వాత ఈ లేఆఫ్స్పై అధికారిక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏఐ మాయలో పడి ఒరాకిల్ తన పునాదులను దెబ్బతీసుకుందా? లేక ఈ కఠిన నిర్ణయాలతో మళ్ళీ పుంజుకుంటుందా? అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి. ఏది ఏమైనా, టెక్ రంగంలో మనుగడ సాగించాలంటే ఆవిష్కరణలే కాదు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కూడా ఎంత ముఖ్యమో ఒరాకిల్ ఉదంతం మనకు మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.