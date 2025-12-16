Oppo Reno 15c: ఒప్పో కొత్త ఫోన్.. 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో లాంచ్.. ధర ఎంతంటే..?
Oppo Reno 15c: ఒప్పో తన కొత్త ఫోన్ ఒప్పో రెనో 15c ని ఈరోజు చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. రెనో 15c 6.59-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,500mAh బ్యాటరీతో అమర్చబడి ఉంది. రెనో 15c వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఒప్పో రెనో 15c ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, ధరలను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం.
ఒప్పో రెనో 15c ధర
ఒప్పో రెనో 15c 12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 2,899 యువాన్లు (సుమారు రూ. 37,162), 12GB ర్యామ్ + 512ర్యామ్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 3,199 యువాన్లు (సుమారు రూ. 40,787). ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 19న చైనాలో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్టార్లైట్ బో, అరోరా బ్లూ, కాలేజ్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.
ఒప్పో రెనో 15c స్పెసిఫికేషన్లు
ఒప్పో రెనో 15c 1.5K రిజల్యూషన్ మరియు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.59-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. భద్రత కోసం, ఇది ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కలిగి ఉంది. స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్తో ఆధారితమైన ఇది 12జీబీ ర్యామ్ మరియు 256GB/512GB అంతర్నిర్మిత నిల్వతో వస్తుంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,500mAh బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. కొలతలు: 158mm పొడవు, 74.83mm వెడల్పు, 7.77mm మందం , 197 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇది IP66, IP68, IP69తో దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం రేట్ చేయబడింది.
కెమెరా సెటప్ పరంగా, రెనో 15cలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా మరియు వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా ColorOS 16పై నడుస్తుంది. స్టీరియో స్పీకర్లు, X-యాక్సిస్ లీనియర్ మోటార్ ఇతర లక్షణాలలో ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో డ్యూయల్ సిమ్ 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, IR బ్లాస్టర్, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.