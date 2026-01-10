Oppo Reno 15C: మిడ్ రేంజ్లో భారీ బ్యాటరీ.. ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్లో బడ్జెట్ ఫోన్ లాంచ్..!
Oppo Reno 15C: ఒప్పో కంపెనీ ఇండియాలో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఒప్పో రెనో 15C 5Gని లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ పెద్ద బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ చార్జింగ్, బలమైన కెమెరాలపై దృష్టి పెట్టింది. ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ ఉన్నాయి. ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టపడే వారికి, ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ కావాలనుకునే వారికి ఇది చాలా మంచి ఆప్షన్. ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.34,999. 12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.37,999. ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ ఫోన్ సేల్స్ ప్రస్తుతం ప్రారంభమయ్యాయి. ఆఫ్టర్గ్లో పింక్, ట్వైలైట్ బ్లూ అనే రెండు రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఒప్పో అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఒప్పో రెనో 15C 5Gలో 6.57 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఫుల్ HD+ రిజల్యూషన్ 2372 × 1080 పిక్సెల్స్. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. పీక్ బ్రైట్నెస్ 1400 నిట్స్ వరకు ఉంది. ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఫోన్ సన్నగా ఉండి, 195 గ్రాముల బరువు మాత్రమే కలిగి ఉంది. రోజువారీ ఉపయోగానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. రోజువారీ పనులు, మల్టీటాస్కింగ్ సులభంగా జరుగుతాయి. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్OS 16తో వస్తుంది. స్మూత్ యానిమేషన్లు, మంచి స్టెబిలిటీ ఉంటాయి. 12GB వరకు LPDDR4x RAM 256GB UFS 3.1 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.
రియర్లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. మెయిన్ కెమెరా 50MP సెన్సార్తో f/1.8 అపర్చర్ ఉంది. 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా మరియు 2 మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్తో వస్తుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ చాలా స్పష్టంగా వస్తాయి. AI ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వల్ల ఫోటోల క్వాలిటీ మెరుగుపడుతుంది. ఫోన్లో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. 80W సూపర్వూక్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ చార్జ్ అవుతుంది. కొత్త ఫోన్కు IP66, IP68, IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కొత్త ఫోన్కు వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అధునాతన 5G కనెక్టివిటీ ఉంది. డ్యూయల్ 4G VoLTE సపోర్ట్ కూడా ఉంది. వై-ఫై 6, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ లాంగ్ బ్యాటరీ, మంచి కెమెరాలు, స్మూత్ పనితీరు కలిగి ఉండటం వల్ల మిడ్-రేంజ్లో బెస్ట్ ఛాయిస్గా నిలుస్తుంది.