Oppo Reno 15 series:ఒప్పో రెనో 15 (Oppo Reno 15) సిరీస్ భారత్లో విడుదలకు సిద్ధం: ధర, ఫీచర్లు మరియు డిజైన్ గురించి ఇప్పటివరకు తెలిసిన వివరాలు
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ భారత్లో జనవరి 8న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. రెనో 15, రెనో 15 ప్రో, రెనో 15 ప్రో మినీ మోడళ్లకు సంబంధించిన లీక్ అయిన ధరలు, గ్లోబల్ వేరియంట్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, డిస్ప్లే వివరాలు, బ్యాటరీ మరియు ముఖ్యమైన ఫీచర్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఒప్పో సంస్థ 2026 ప్రారంభంలో భారత్లో ఒక భారీ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అదే 'రెనో 15' సిరీస్. కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయనప్పటికీ, లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ ధర, లాంచ్ తేదీ, డిజైన్ మరియు బ్యాటరీకి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఈ సిరీస్లో మొత్తం మూడు మోడళ్లు — రెనో 15 (Reno 15), రెనో 15 ప్రో (Reno 15 Pro), మరియు రెనో 15 ప్రో మినీ (Reno 15 Pro Mini) ఉండబోతున్నాయి. ప్రీమియం లుక్ మరియు బలమైన పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వీటిని రూపొందించారు.
భారత్లో లాంచ్ తేదీ మరియు ధర
ప్రముఖ లీకర్ పరాస్ గుగ్లానీ ప్రకారం, ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ను భారత్లో జనవరి 8, 2026 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ధర విషయానికొస్తే, ప్రాథమిక మోడల్ రెనో 15 ధర ₹50,000 లోపు ఉండవచ్చని అంచనా. కాంపాక్ట్ మరియు ప్రీమియం లుక్ కలిగిన రెనో 15 ప్రో మినీ ధర ₹40,000 కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇక ప్రో మోడల్ ధర అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
ఫీచర్లు మరియు హార్డ్వేర్
లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం, రెనో 15 ప్రో మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్సెట్తో పాటు భారీ 6200mAh బ్యాటరీ మరియు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో రానుంది. సాధారణ రెనో 15 మోడల్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్ మరియు అంతకంటే పెద్దదైన 6500mAh బ్యాటరీతో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
డిజైన్ మరియు మన్నిక
ఈ ఫోన్లు ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా విక్రయించబడతాయి. ఈ మూడు మోడళ్లు 'ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం' ఫ్రేమ్తో తయారు చేయబడ్డాయి, దీనివల్ల ఇవి చాలా బలంగా ఉంటాయి. వీటికి IP66, IP68 మరియు IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇవి ధూళి మరియు నీటి నుండి (అధిక పీడనంతో వచ్చే నీటి నుండి కూడా) రక్షణ పొందుతాయి.
అందుబాటులో ఉన్న రంగులు:
- రెనో 15 ప్రో: కోకో బ్రౌన్, సన్సెట్ గోల్డ్
- రెనో 15 ప్రో మినీ: కోకో బ్రౌన్, గ్లేసియర్ వైట్
- రెనో 15: గ్లేసియర్ వైట్, ట్విలైట్ బ్లూ, అరోరా బ్లూ
భారీ బ్యాటరీలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఫోన్లు చాలా స్లిమ్గా ఉంటాయి. ప్రో మోడల్ మందం కేవలం 7.65mm మాత్రమే ఉండటం విశేషం.
డిస్ప్లే వివరాలు
రెనో 15 సిరీస్లోని అన్ని ఫోన్లలో అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేలు ఉంటాయి:
- రెనో 15 ప్రో: 6.78-అంగుళాల AMOLED, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 రక్షణ. ఇది 3,600 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది.
- రెనో 15 ప్రో మినీ: 6.32-అంగుళాల AMOLED, గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షణ.
- రెనో 15: 6.59-అంగుళాల AMOLED, 1,200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్.
స్టైలిష్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్లు మరియు అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్తో ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.