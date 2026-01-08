Oppo Reno 15 Series Launched in India! ధరలు మరియు అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఇవే..
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు 200MP కెమెరా మరియు పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో లాంచ్ అయ్యాయి. రెనో 15, ప్రో మరియు ప్రో మినీ మోడల్స్ ధరలు మరియు ఫీచర్లు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో (Oppo) తన మోస్ట్ అవేటెడ్ 'రెనో 15' (Reno 15) సిరీస్ను భారత మార్కెట్లోకి గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసింది. ఈ సిరీస్లో రెనో 15, రెనో 15 ప్రో, మరియు రెనో 15 ప్రో మినీ అనే మూడు పవర్ఫుల్ మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్లలో 200MP కెమెరా మరియు AI ఫీచర్లను అందించారు.
1. ఒప్పో రెనో 15 ప్రో (Oppo Reno 15 Pro)
ఈ సిరీస్లో ఇది అత్యంత ఖరీదైన మరియు పవర్ఫుల్ ఫోన్.
డిస్ప్లే: 6.78 అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్).
ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 (3nm) చిప్సెట్.
కెమెరా: 200MP మెయిన్ కెమెరా (OIS) + 50MP అల్ట్రా వైడ్ + 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్.
బ్యాటరీ: 6,500 mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మరియు 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్.
ధర: ₹67,999 (12GB+256GB).
2. ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ (Oppo Reno 15 Pro Mini)
చిన్న స్క్రీన్ ఇష్టపడే వారి కోసం పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో దీనిని రూపొందించారు.
డిస్ప్లే: 6.39 అంగుళాల LTPO-AMOLED (1.5K రిజల్యూషన్).
కెమెరా: ప్రో మోడల్లాగే ఇందులో కూడా 200MP మెయిన్ కెమెరా మరియు 50MP పెరిస్కోప్ లెన్స్ ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ: 6,200 mAh బ్యాటరీ (80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్).
ధర: ₹59,999 (12GB+256GB).
3. ఒప్పో రెనో 15 (Oppo Reno 15)
ఇది బడ్జెట్ మరియు పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసే బేస్ మోడల్.
డిస్ప్లే: 6.59 అంగుళాల AMOLED-FHD+ డిస్ప్లే.
ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్.
కెమెరా: 50MP మెయిన్ + 50MP ఆప్టికల్ జూమ్ + 8MP అల్ట్రా వైడ్.
బ్యాటరీ: 6,500 mAh బ్యాటరీ (80W ఛార్జింగ్).
ధర: ₹45,999 (8GB+256GB) నుండి ప్రారంభం.
ముఖ్యమైన సాఫ్ట్వేర్ & ప్రొటెక్షన్:
ఈ మూడు ఫోన్లు కూడా సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 (ColorOS 16) పై పనిచేస్తాయి. అలాగే వీటికి దుమ్ము, నీటి నుండి రక్షణ కోసం IP66, IP68, IP69 రేటింగ్లు ఇచ్చారు. అంటే భారీ వర్షంలో కూడా ఈ ఫోన్లను సులభంగా వాడుకోవచ్చు.