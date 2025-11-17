Oppo Reno 15 Series: 200MP కెమెరాలు, 6,200mAh బ్యాటరీ.. ఒప్పో నుంచి రెండు కొత్త 5G ఫోన్లు..!
ఒప్పో తన రెనో 15 సిరీస్లో రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను ఈరోజు చైనాలో విడుదల చేస్తోంది.
Oppo Reno 15 Series: ఒప్పో తన రెనో 15 సిరీస్లో రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను ఈరోజు చైనాలో విడుదల చేస్తోంది. ఈ సిరీస్లో రెనో 15, 15 ప్రో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం, ఈ పరికరాలు చైనాలో మాత్రమే ప్రారంభించబడుతున్నాయి. కంపెనీ రెండు పరికరాలను గ్లోబల్ మార్కెట్లో, కొంతకాలం తర్వాత భారతదేశంలో విడుదల చేస్తుంది. ఫోన్ల అనేక లక్షణాలు లాంచ్కు ముందే వెల్లడయ్యాయి. ఈ పరికరాలు భారతదేశంలో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతాయి. వాటి సాధ్యమయ్యే లక్షణాల గురించి కూడా సమాచారం వెలువడింది. కాబట్టి నిశితంగా పరిశీలిద్దాం...
ఒప్పో రెనో 15 మరియు రెనో 15 ప్రో త్వరలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో లాంచ్ కావచ్చని టిప్స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ చెప్పారు. ఈ సిరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలో ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. గతంలో, రెనో 13 సిరీస్ మోడల్స్ జనవరి ప్రారంభంలో ప్రకటించబడ్డాయి. అయితే, ఈసారి లాంచ్ కొంచెం ఆలస్యం కావచ్చు. ఇండియా లాంచ్ టైమ్లైన్తో పాటు, రెండు ఫోన్ల ఫీచర్లు కూడా చైనీస్ వేరియంట్లకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
ఒప్పో కొత్త Reno 15 5G సిరీస్లో ప్రామాణిక Reno 15, Reno 15 Pro మోడల్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ ఇండియన్ వేరియంట్లో స్నాప్డ్రాగన్ 7వ జెన్ 4 ప్రాసెసర్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, అయితే చైనీస్ మోడల్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 ప్రాసెసర్ అమర్చబడవచ్చు, ఇది ఈరోజు లాంచ్ కానుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 200MP ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP టెలిఫోటో లెన్స్, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో కూడిన కొత్త ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇంకా, Reno 15 5Gఇండియన్ వేరియంట్లో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని, చైనీస్ వెర్షన్లో 6,200mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. చైనాలో రెండు పరికరాలు ఎంత ధరకు లాంచ్ అవుతాయో ఇంకా తెలియదు, కానీ ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం Oppo Reno 15 సిరీస్ భారతదేశంలోని మధ్య-శ్రేణి విభాగంలో లాంచ్ కావచ్చు, స్టాండర్డ్ Reno 15 మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ.43,000.