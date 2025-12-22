  • Menu
Oppo Reno 15 Series: ఇండియాలోకి ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ ఎంట్రీ.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మైక్రోసైట్ లైవ్! 'ప్రో మినీ' మోడల్ హైలైట్

Highlights

ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ భారత్ లాంచ్ ఖరారైంది. మొదటిసారి 'ప్రో మినీ' వెర్షన్‌ను పరిచయం చేస్తున్న ఒప్పో. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో స్పెసిఫికేషన్లు రివీల్. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో (Oppo) భారత మార్కెట్లోకి తమ మోస్ట్ అవేటెడ్ రెనో 15 (Reno 15) సిరీస్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఈసారి లైనప్‌లో రెండు కాదు ఏకంగా మూడు పవర్‌ఫుల్ మోడల్స్ రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంపాక్ట్ ఫోన్‌లను ఇష్టపడే వారి కోసం 'ప్రో మినీ' వేరియంట్‌ను పరిచయం చేస్తుండటం విశేషం.

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో లభ్యత.. మూడు వేరియంట్లు ఇవే!

ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ సిరీస్ కోసం ప్రత్యేక పేజీ (Microsite) ప్రత్యక్షమైంది. దీని ప్రకారం ఇండియాలో మూడు మోడల్స్ విడుదల కానున్నాయి:

  • ఒప్పో రెనో 15 (Oppo Reno 15)
  • ఒప్పో రెనో 15 ప్రో (Oppo Reno 15 Pro)
  • ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ (Oppo Reno 15 Pro Mini)

ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ: ప్రత్యేకతలు

చిన్న సైజులో పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం దీనిని రూపొందించారు.

  • డిస్‌ప్లే: 6.32-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్, కేవలం 1.6mm బెజెల్స్.
  • డిజైన్: 187 గ్రాముల బరువు, 7.99mm మందంతో చాలా స్లిమ్‌గా ఉంటుంది.
  • స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో: 93.35%.

ప్రో మరియు స్టాండర్డ్ మోడల్ ఫీచర్లు:

  • డిస్‌ప్లే: రెనో 15 ప్రో 6.78-అంగుళాల స్క్రీన్ (95.5% రేషియో)తో వస్తుండగా, స్టాండర్డ్ మోడల్ 6.59-అంగుళాల స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంటుంది.
  • బైట్నెస్: ప్రో మోడల్స్ 3,600 నిట్స్ గరిష్ట ప్రకాశాన్ని అందిస్తాయి.
  • రక్షణ: ఈ ఫోన్లకు IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నీరు, దుమ్ము నుంచి పూర్తి రక్షణ లభిస్తుంది.
  • రంగులు: గ్లేసియర్ వైట్, ట్విలైట్ బ్లూ మరియు అరోరా బ్లూ షేడ్స్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.

కెమెరా & పవర్ (లీకైన వివరాలు):

ప్రో మోడల్‌లో 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా మరియు 6500 mAh భారీ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 ప్రాసెసర్‌తో ఇది అత్యంత వేగంగా పనిచేస్తుందని అంచనా.

లాంచ్ తేదీ ఎప్పుడు?

ఒప్పో అధికారికంగా లాంచ్ తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. కానీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో టీజర్ మొదలైనందున, జనవరి మొదటి వారంలోనే ఇవి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ క్విక్ లుక్:

ఫీచర్,రెనో 15 ప్రో మినీ,రెనో 15 ప్రో

డిస్‌ప్లే,6.32-అంగుళాల AMOLED,6.78-అంగుళాల AMOLED

రిఫ్రెష్ రేట్,120Hz,120Hz

బెజెల్స్,1.6mm,1.15mm

రక్షణ,IP69 రేటింగ్,గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2

