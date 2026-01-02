Oppo Reno: భారతదేశ లాంచ్కు ముందే ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ ధర మరియు స్పెసిఫికేషన్లు లీక్
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ ఇండియా లాంచ్ దగ్గరపడింది! దీని ధర మరియు ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. డిస్ప్లే, కెమెరా మరియు పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు వైరల్.
భారతదేశంలో ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి ఒప్పో తన 'రెనో 15' (Reno 15) సిరీస్ను ప్రారంభించబోతోంది. అధికారిక లాంచ్కు ముందే, ఈ సిరీస్లోని కాంపాక్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన 'ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ' ధర మరియు పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు లీక్ అయ్యాయి.
భారత్లో రెనో 15, రెనో 15 ప్రో మరియు రెనో 15 ప్రో మినీలను విడుదల చేయనున్నట్లు ఒప్పో ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. పెద్ద ఫోన్లు ఇష్టపడని, కానీ ఫ్లాగ్షిప్ పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం 6.32-అంగుళాల అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేతో ఈ 'ప్రో మినీ' ఫోన్ను రూపొందించారు.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ లీక్డ్ ధర:
ప్రముఖ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ప్రకారం, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ బాక్స్ ధర ₹64,999 గా ఉండవచ్చు. అయితే, విక్రయ ధర (Sale Price) దాదాపు ₹59,999 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. ర్యామ్ (RAM) ధరలు పెరగడం వల్ల ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర గత మోడల్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. ఇది వన్ప్లస్ 13s మరియు వివో X200 FE వంటి ఫోన్లకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.
లీక్ అయిన స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: 6.32-అంగుళాల 1.5K LTPS OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 1,400 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్.
- డిజైన్: కేవలం 8.0mm మందం మరియు 187 గ్రాముల బరువుతో ఇది ఒంటి చేత్తో వాడటానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇది గ్లేసియర్ వైట్ మరియు కోకో బ్రౌన్ రంగుల్లో లభించే అవకాశం ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 (MediaTek Dimensity 8450) చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
- మెమరీ: 12GB RAM మరియు 256GB లేదా 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉండవచ్చు.
కెమెరా మరియు బ్యాటరీ వివరాలు:
కెమెరా పరంగా ఈ ఫోన్ అద్భుతంగా ఉండబోతోంది:
- ప్రధాన కెమెరా: 200MP శామ్సంగ్ HP5 సెన్సార్.
- అల్ట్రా-వైడ్: 50MP లెన్స్.
- టెలిఫోటో: 50MP (3.5x ఆప్టికల్ జూమ్) లెన్స్.
- సెల్ఫీ కెమెరా: 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా.
- బ్యాటరీ: 6,200mAh భారీ బ్యాటరీ మరియు 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్.
పోటీ మరియు విడుదల సమయం:
వన్ప్లస్ 13s (Snapdragon 8 Elite) మరియు వివో X200 FE (Dimensity 9300+) వంటి ఫోన్లు శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఒప్పో తన డిజైన్ మరియు కెమెరా నాణ్యతతో వినియోగదారులను ఆకర్షించాలని చూస్తోంది. వచ్చే నెలలో ఈ ఫోన్ అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది, అప్పుడు దీని పనితీరుపై పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.