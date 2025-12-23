  • Menu
OPPO Reno 14 Series: ఒప్పో మొబైల్ ప్రియులకు బిగ్ షాక్.. ఈ మోడల్ ధరలు భారీగా పెంపు..!

ఒప్పో తన ప్రసిద్ధ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్, రెనో 14, రెనో 14 ప్రో ధరలను అకస్మాత్తుగా పెంచింది. భారతదేశంలో రెండు మోడళ్ల ధరల పెరుగుదల రెనో 15 సిరీస్ లాంచ్‌కు ముందే వస్తుంది.

OPPO Reno 14 Series: ఒప్పో తన ప్రసిద్ధ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్, రెనో 14, రెనో 14 ప్రో ధరలను అకస్మాత్తుగా పెంచింది. భారతదేశంలో రెండు మోడళ్ల ధరల పెరుగుదల రెనో 15 సిరీస్ లాంచ్‌కు ముందే వస్తుంది. సాధారణంగా, ధరల తగ్గుదల లేదా ఆఫర్‌లు ఫోన్ లాంచ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కనిపిస్తాయి, కానీ ఈసారి, ఒప్పో ధరలను పెంచే చర్య తీసుకుంది. ఒప్పో రెనో 14 సిరీస్ ఫోన్‌లలో 50MP కెమెరా, 120x జూమ్ కెమెరా ఉన్నాయి, ఇది ఫోన్‌లో DSLR లాంటి ఫోటోలను తీయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ప్రతి మోడల్ ధరలు ఎంత పెరిగాయో తెలుసుకోండి:

ఒప్పో రెనో 14 కొత్త ధరలు

OPPO దాని రెనో 14 సిరీస్ ధరలను పెంచింది. కొత్త ధరల జాబితా ప్రకారం, 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన ఒప్పో రెనో 14 ధర ఇప్పుడు రూ.42,999కి పెరిగింది, ఇది గతంలో రూ.39,999 నుండి పెరిగింది. అంటే ఈ వేరియంట్ ధర రూ.3,000 పెరిగింది. రెనో 14 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వెర్షన్ ఇప్పుడు రూ.44,999 కు అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇది రూ.41,999 నుండి తగ్గింది. 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ కూడా ఖరీదైనదిగా మారింది, కొత్త ధర రూ.47,999 కు తగ్గింది, రూ.44,999.

ఒప్పో రెనో 14 ప్రో కొత్త ధర

మరోవైపు, OPPO Reno 14 Pro ధర కూడా పెరిగింది. దీని 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఇప్పుడు రూ.54,999 కు అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇది గతంలో రూ.51,999 నుండి తగ్గింది. 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఎండ్ మోడల్ ఇప్పుడు రూ.60,999 కు పెరిగింది, ఇది గతంలో రూ.56,999 నుండి పెరిగింది. దీని అర్థం ప్రో వేరియంట్ టాప్ మోడల్ ధర రూ.4,000 వరకు పెరిగింది.

ఒప్పో రెనో 14 సిరీస్ ప్రీమియం డిజైన్, శక్తివంతమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5G 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతుతో 6.83-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఒప్పో రెనో 14 5G కూడా ఇలాంటి OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది, కానీ కొంచెం చిన్న 6.59-అంగుళాల డిస్‌ప్లేతో ఉంటుంది.

పనితీరు పరంగా, రెనో 14 ప్రో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9200+ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, అయితే రెనో 14 డైమెన్సిటీ 8250 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. రెండు ప్రాసెసర్‌లు రోజువారీ పనులు, మల్టీ టాస్కింగ్ , హై-గ్రాఫిక్స్ గేమింగ్ కోసం బలమైన పనితీరును అందించగలవు.

ఒప్పో కెమెరా విభాగంపై గణనీయమైన ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. రెనో 14 ప్రో 5Gలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, ఇందులో 50MP సోనీ LYT-808 ప్రధాన సెన్సార్, 50MP పోర్ట్రెయిట్ టెలిఫోటో లెన్స్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 50MP హై-రిజల్యూషన్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది అద్భుతమైన సెల్ఫీ, వీడియో కాలింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఫోన్ అండర్ వాటర్ ఫోటోగ్రఫీ మోడ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది 4K వీడియో , ఫోటో క్యాప్చర్‌ను అనుమతిస్తుంది. ట్రిపుల్ ఫ్లాష్ శ్రేణి తక్కువ-కాంతి ఫోటోగ్రఫీని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

బ్యాటరీ పరంగా, రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. రెనో 14 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది, అయితే రెనో 14 ప్రో 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది ఫోన్‌ను వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ ముందు భాగంలో, రెండు పరికరాలు ఆండ్రాయిడ్ 14-ఆధారిత ColorOS 14పై నడుస్తాయి, AI ఎరేజర్, AI బ్యూటిఫికేషన్, AI లైవ్‌ఫోటో 2.0 వంటి అనేక AI-శక్తితో కూడిన కెమెరా ఫీచర్‌లతో వస్తాయి, ఇవి ఫోటోగ్రఫీ, వీడియో అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

