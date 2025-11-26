Oppo A6x: ఒప్పో నుంచి బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
ఒప్పో త్వరలో మరో బడ్జెట్ ఫోన్ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది, ఇది తక్కువ ధరకే గొప్ప ఫీచర్లతో రావచ్చు.
ఇంటర్నెట్లోని సమచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.75-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కెమెరా విషయానికొస్తే 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో సెకండరీ VGA సెన్సార్ కూడా ఉండచ్చు. సెల్ఫీల కోసం 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంటుంది.
Oppo A6x మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్పై పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు, ఇది Oppo A5xలో కూడా కనిపించింది. అయితే, దీని ర్యామ్, స్టోరేజ్ వేరియంట్ల గురించి ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు. హ్యాండ్సెట్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా కలర్ఓఎస్ 15తో రావచ్చని చెబుతున్నారు. ఫోన్ కొలతలు గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ ఫోన్ 8.58మిమీ మందం, 212గ్రాముల బరువు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
Oppo A6x మన్నిక కోసం IP64 డస్ట్ , స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 6,500mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ Oppo A5x కి వారసుడిగా భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చు. అంటే ఇది అనేక ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో కూడిన సరసమైన ఫోన్ అవుతుంది.