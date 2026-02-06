  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Oppo K14: గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వస్తున్న Oppo K14 టర్బో సిరీస్..!

Oppo K14: గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వస్తున్న Oppo K14 టర్బో సిరీస్..!
x

Oppo K14: గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వస్తున్న Oppo K14 టర్బో సిరీస్..!

Highlights

Oppo K14: ఒప్పో అంటేనే స్టైలిష్ లుక్స్‌కు పెట్టింది పేరు, కానీ గత ఏడాది లాంచ్ అయిన K13 టర్బో సిరీస్‌తో పర్ఫార్మెన్స్‌లోనూ తానేంటో నిరూపించుకుంది.

Oppo K14: ఒప్పో అంటేనే స్టైలిష్ లుక్స్‌కు పెట్టింది పేరు, కానీ గత ఏడాది లాంచ్ అయిన K13 టర్బో సిరీస్‌తో పర్ఫార్మెన్స్‌లోనూ తానేంటో నిరూపించుకుంది. అదే జోరును కొనసాగిస్తూ ఇప్పుడు Oppo K14x మోడల్‌ను ఫిబ్రవరి 10న ఇండియాలో లాంచ్ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. అయితే అసలు సిసలైన హైప్ అంతా రాబోయే K14 టర్బో మరియు K14 టర్బో ప్రో వెర్షన్ల పైనే ఉంది. గేమింగ్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్‌కు తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా వస్తున్న ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, పవర్‌ఫుల్ ప్రాసెసర్‌తో పాటు అదిరిపోయే కూలింగ్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటాయని మార్కెట్ వర్గాల్లో గట్టి టాక్ నడుస్తోంది.

ప్రస్తుతం అందుతున్న లీక్స్ ప్రకారం, ఈ కొత్త సిరీస్ ఫోన్లు ఏప్రిల్ నెలలో మొదట చైనా మార్కెట్‌లో సందడి చేయనున్నాయి. Oppo K14 Turbo మోడల్ 6.59 ఇంచుల డిస్‌ప్లేతో వస్తుండగా, Pro వేరియంట్ మాత్రం 6.78 ఇంచుల భారీ స్క్రీన్‌తో యూజర్లకు విజువల్ ఫీస్ట్‌ను అందించనుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో వాడబోయే MediaTek Dimensity 9500 చిప్‌సెట్ అనేది 3nm ప్రాసెస్‌పై తయారైంది, ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ మరియు హెవీ గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ ఏమాత్రం హ్యాంగ్ అవ్వకుండా స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను ఇస్తుంది. ప్రొఫెషనల్ గేమర్స్ కోసం ఇందులో ప్రత్యేకంగా యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్‌ను కూడా అమర్చడం విశేషం.

స్టోరేజ్ విషయంలో ఒప్పో ఎక్కడా తగ్గడం లేదు, యూజర్ల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా 12GB RAM నుండి ఏకంగా 16GB వరకు వేరియంట్లను అందుబాటులోకి తెస్తోంది. 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉండటం వల్ల ఫోటోలు, వీడియోలు మరియు హెవీ గేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. డిజైన్ పరంగా చూస్తే వైట్, గ్రే, పింక్ రంగులతో పాటు ట్రెండీగా ఉండే ‘ఫోర్జ్డ్ కార్బన్’ షేడ్స్‌లో ఈ ఫోన్లు మెరిసిపోనున్నాయి. సుమారు 201 గ్రాముల బరువుతో ఉండే ఈ డివైజ్‌లు చేతిలో పట్టుకుంటే ప్రీమియం ఫీల్‌ను ఇస్తాయని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

గతంలో వచ్చిన Oppo K13 సిరీస్ ఫీచర్లను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే, అవి అప్పట్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. K13 టర్బో ధర రూ.27,999 వద్ద ప్రారంభం కాగా, ప్రో మోడల్ రూ.37,999 కి లభించేవి. వాటిలో ఉన్న 7,000 స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్ల వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ మరియు 1,600 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ వంటి ఫీచర్లు యూజర్లను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు రాబోయే K14 సిరీస్ అంతకు మించిన పర్ఫార్మెన్స్‌ను ఆఫర్ చేస్తుందని టాక్. అయితే కంపెనీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వీటిని లీక్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌గానే భావించాలి, కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం.. ఈ ఫోన్లు మార్కెట్లోకి వస్తే కాంపిటీషన్ మాములుగా ఉండదు.

స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ముఖ్యంగా గేమింగ్ లవర్స్ ఇప్పుడు ఈ Oppo K14 టర్బో సిరీస్ కోసం వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా ఒప్పో తన స్ట్రాటజీని సిద్ధం చేసుకుంది. కొత్త టెక్నాలజీ, స్టైలిష్ కలర్స్, మరియు అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న ఈ ఫోన్లు ఇండియన్ మార్కెట్‌లో ఏ రేంజ్‌లో సక్సెస్ అవుతాయో చూడాలి. ఒకవేళ మీరు కూడా కొత్త ఫోన్ కొనే ప్లాన్‌లో ఉంటే, మరికొద్ది రోజులు ఆగి ఈ ఒప్పో అద్భుతాన్ని చూశాక నిర్ణయం తీసుకోవడం బెటర్.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick