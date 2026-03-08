OPPO K14 5G: ఒప్పో నుంచి వస్తున్న మాన్స్టర్ బ్యాటరీ ఫోన్.. మార్చి 9న గ్రాండ్ ఎంట్రీ..!
OPPO K14 5G: టెక్ లవర్స్ అందరూ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణం వచ్చేసింది. ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో తన లేటెస్ట్ బడ్జెట్ కింగ్ 'OPPO K14 5G' ని ఇండియాలో లాంచ్ చేయడానికి ముహూర్తం ఖరారు చేసింది.
మార్చి 9, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ ఫోన్ అఫీషియల్గా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఈ-కామర్స్ సైట్లలో దీనికి సంబంధించిన టీజర్లు రచ్చ చేస్తున్నాయి. స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే కలర్ ఆప్షన్లతో వస్తున్న ఈ ఫోన్, ముఖ్యంగా యూత్ని టార్గెట్ చేస్తూ డిజైన్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రిజం వైలెట్, క్లాసిక్ వైట్ కలర్లలో ఈ ఫోన్ ఐ-ఫీస్ట్లా ఉండబోతోంది.
ఈ ఫోన్ హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఉన్న 7000mAh మాన్స్టర్ బ్యాటరీ గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ఫోన్ యూసేజ్ పెరిగిపోవడంతో బ్యాటరీ సమస్య అనేది కామన్ అయిపోయింది. కానీ ఒప్పో K14 5G తో ఆ టెన్షన్ అసలు ఉండదు. ఈ భారీ బ్యాటరీకి తోడు 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అంటే కేవలం గంట వ్యవధిలోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుందన్నమాట. ఇక గేమర్స్, హెవీ యూజర్ల కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను వాడారు. ఇది స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ను ఇవ్వడమే కాకుండా, మల్టీ టాస్కింగ్ను చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది.
డిస్ప్లే పరంగా కూడా ఒప్పో ఎక్కడా తగ్గలేదు. 6.67 ఇంచుల భారీ స్క్రీన్, దానికి తోడు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటంతో వీడియోలు చూడటం లేదా గేమ్స్ ఆడటం నెక్స్ట్ లెవల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది. 1125 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం 50MP AI మెయిన్ కెమెరాను అందించారు. ఇది డేలైట్, లో-లైట్లో కూడా అదిరిపోయే క్లిక్స్ను ఇస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 13MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండబోతోంది. ఇక స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే 8GB RAM, 256GB ఇంటర్నల్ మెమరీ వంటి ఆప్షన్లతో ఈ ఫోన్ రిలీజ్ కానుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం ఫీచర్ల పరంగానే కాదు, డ్యూరబిలిటీ పరంగా కూడా ది బెస్ట్ అనిపించుకోనుంది. దీనికి IP69 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ ఇచ్చారు. అంటే ధూళి, నీటి తుంపరల నుంచి ఫోన్కు పక్కా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు అడ్వాన్స్డ్ VC కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అమర్చారు. లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15 బేస్డ్ కలర్ ఓఎస్ 15 తో ఈ ఫోన్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండబోతోంది. బడ్జెట్ రేంజ్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది. ఈ ఫోన్ డిజైన్ చూస్తుంటేనే చాలా గ్లాసీగా, మోడ్రన్గా కనిపిస్తోంది.
చివరిగా ధర విషయానికి వస్తే, మార్కెట్ వర్గాల అంచనా ప్రకారం ఒప్పో K14 5G ధర సుమారు రూ. 18,000 నుండి రూ. 22,000 మధ్యలో ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. మార్చి 9న జరగబోయే అఫీషియల్ లాంచ్లో అసలు ధర మరియు సేల్ ఆఫర్స్ గురించి క్లారిటీ రానుంది. పాత మోడల్ K13 కంటే ఇది చాలా అప్గ్రేడ్ ఫీచర్లతో వస్తున్నందున, మార్కెట్లో దీనికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీరు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ మరియు మంచి 5G స్పీడ్ కావాలనుకుంటే, ఈ ఫోన్ కోసం మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయడం మంచిది. ఒప్పో మళ్ళీ తన మార్క్ చూపిస్తూ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ను షేక్ చేసేందుకు సిద్ధమైపోయింది.