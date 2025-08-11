Oppo K13 Turbo-K13 Turbo Pro Launched: ఫోన్లో ఫ్యాన్.. ఒప్పో నుంచి రెండు కొత్త ఫోన్లు లాంచ్.. దిగితే రచ్చ రచ్చే..!
Oppo K13 Turbo-K13 Turbo Pro Launched: ఒప్పో ఈరోజు భారతదేశంలో తన రెండు ప్రత్యేకమైన, అధునాతన ఫీచర్ ఫోన్లను విడుదల చేసింది, Oppo K13 Turbo, K13 Turbo Pro. ఇవి భారతదేశంలో ఇన్-బిల్ట్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ కలిగి ఉన్న మొదటి ఫోన్లు. ఇది దీర్ఘ గేమింగ్ లేదా భారీ వాడకం సమయంలో 18,000 RPM వద్ద స్పిన్నింగ్ చేయడం ద్వారా ఫోన్ను చల్లగా ఉంచుతుంది, 7,000 mm² వేపర్ చాంబర్, 19,000 mm² గ్రాఫైట్ పొర ద్వారా అడిషినల్ కూలింగ్ ఫ్యాన్తో పాటు. OPPO K13 Turbo Pro స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది మునుపటి తరం కంటే CPUలో 31శాతం మెరుగైన పనితీరును, GPUలో 49శాతం మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. బేస్ మోడల్ K13 Turbo మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్సెట్తో శక్తినిస్తుంది. ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
Oppo K13 Turbo, K13 Turbo Pro Price
Oppo K13 Turbo 8GB RAM / 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 27,999, 8GB RAM / 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 29,999. ఫోన్ సేల్ ఆగస్టు 18 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. లాంచ్ ఆఫర్లతో ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర వరుసగా రూ. 24,999, రూ. 26,999 అవుతుంది.
K13 Turbo Pro 8GB RAM / 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ. 37,999. 12GB RAM / 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ రూ. 39,999. ఈ కొత్త ఫోన్ ఆగస్టు 15 నుండి అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది, డిస్కౌంట్ ఆఫర్లతో ఫోన్ ధర వరుసగా రూ. 34,999, రూ. 36,999.
ఈ ఫోన్లను ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో సొంత వెబ్సైట్, కంపెనీ రిటైల్ భాగస్వాముల నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో సిల్వర్ నైట్, పర్పుల్ ఫాంటమ్, మిడ్నైట్ మావెరిక్ రంగులలో లభిస్తుంది. అదే సమయంలో, K13 టర్బో నైట్ వైట్, ఫస్ట్ పర్పుల్, మిడ్నైట్ మావెరిక్ రంగులలో లభిస్తుంది.
Oppo K13 Turbo, K13 Turbo Pro Specifications
ఒప్పో K13 టర్బో సిరీస్లో ఈ రెండు ఫోన్లు 6.8-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది, ఇది గేమింగ్, మల్టీమీడియా అనుభవాన్ని చాలా సున్నితంగా, ప్రకాశవంతంగా చేస్తుంది. పనితీరు పరంగా, K13 టర్బో ప్రోలో స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 ప్రాసెసర్ ఉంది. K13 టర్బోలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్సెట్ ఉంది, ఇది శక్తివంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్, మెరుగైన శక్తి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. మెమరీ కోసం, టర్బో ప్రో LPDDR5X RAM , UFS 4.0 స్టోరేజ్ (512GB వరకు) పొందుతుంది, అయితే టర్బో మోడల్ LPDDR5 RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్ కలిగి ఉంటుంది.
కెమెరా సెటప్లో 50MP ప్రైమరీ లెన్స్, 2MP డెప్త్ సెన్సార్ ఉన్నాయి, అయితే సెల్ఫీల కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. బ్యాటరీ పరంగా, రెండు ఫోన్లలో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి, ఇది 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఇన్-బిల్ట్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్, ఇది 18,000 RPM వద్ద నడుస్తుంది. సుదీర్ఘ గేమింగ్ సెషన్ల సమయంలో ఫోన్ను చల్లగా ఉంచుతుంది. కనెక్టివిటీలో 5G, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, అలాగే IPX8/IPX9 వాటర్-రెసిస్టెంట్ రేటింగ్ ఉన్నాయి.