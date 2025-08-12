Oppo K13 Turbo 5G: 7000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, ఆకర్షణీయ ధరతో ఇండియాలో లాంచ్
ఒప్పో K13 టర్బో 5G భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అయింది. 7000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఒప్పో తన కొత్త K13 టర్బో సిరీస్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇందులో Oppo K13 Turbo, Oppo K13 Turbo Pro మోడల్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా K13 టర్బో 5G స్మార్ట్ఫోన్పై టెక్ లవర్స్లో భారీ ఆసక్తి కనిపిస్తోంది.
డిస్ప్లే & ప్రాసెసర్
Oppo K13 Turbo 5Gలో 6.8-అంగుళాల LTPS ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్కి శక్తినిచ్చేది MediaTek Dimensity 8450 ప్రాసెసర్. 8GB RAM నుండి 256GB స్టోరేజ్ వరకు వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కూలింగ్ టెక్నాలజీ
దీన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేది 7000mm² వెపర్ కూలింగ్ సిస్టమ్, అలాగే హీట్ తగ్గించడానికి స్టార్మ్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీ.
కెమెరా ఫీచర్స్
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, 50MP ప్రైమరీ + 2MP సెకండరీ రియర్ కెమెరా సెటప్, అలాగే 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
బ్యాటరీ & సాఫ్ట్వేర్
ఈ ఫోన్లో 7000mAh పెద్ద బ్యాటరీ, 80W సూపర్ ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా, Android 15 ఆధారిత ColorOS 15 మీద నడుస్తుంది.
ధర & అందుబాటు
Oppo K13 Turbo 5G ధర ఇండియాలో ₹24,999 (లాంచ్ ఆఫర్లు కలుపుకుని)గా నిర్ణయించారు. సేల్స్ ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇది Night White, First Purple, Midnight Marwar అనే మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది.