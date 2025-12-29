  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Oppo Find X9s: ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. 200MP కెమెరా, 7000mah బ్యాటరీ.. మరికొన్ని రోజుల్లో లాంచ్.!

Oppo Find X9s: ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. 200MP కెమెరా, 7000mah బ్యాటరీ.. మరికొన్ని రోజుల్లో లాంచ్.!
x

Oppo Find X9s: ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. 200MP కెమెరా, 7000mah బ్యాటరీ.. మరికొన్ని రోజుల్లో లాంచ్.!

Highlights

చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్ గురించి కొత్త సమాచారం నిరంతరం వెలువడుతోంది.

Oppo Find X9s: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్ గురించి కొత్త సమాచారం నిరంతరం వెలువడుతోంది. కంపెనీ అత్యంత శక్తివంతమైన కెమెరా ఫోన్‌గా మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించబోతున్న ఫైండ్ X9 అల్ట్రాతో పాటు, ఫైండ్ X9లు, ఫైండ్ X9లు+ కూడా లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. తాజా లీక్‌లు ఒప్పో ఫైండ్ X9లకు సంబంధించిన వివరాలు, స్పెసిఫికషన్లు వెల్లడయ్యాయి.

లీక్‌ల ప్రకారం, ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్‌లో 1.5K రిజల్యూషన్‌కు మద్దతుతో 6.3-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఈ ప్యానెల్ LTPS టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇన్-డిస్‌ప్లే 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని చిన్న పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ, డిస్‌ప్లే నాణ్యతలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదు, ఇది ప్రీమియం వినియోగదారులను ఆకర్షించగలదు.

దీని చిన్న పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ, డిస్‌ప్లే నాణ్యతలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదు, ఇది ప్రీమియం వినియోగదారులను ఆకర్షించగలదు. కెమెరా విభాగం ఈ ఫోన్ అతిపెద్ద హైలైట్ కావచ్చు. నివేదికల ప్రకారం, ఒప్పో ఫైండ్ X9లు శామ్‌సంగ్ HP5 సెన్సార్‌ను ఉపయోగించి రెండు 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇందులో ప్రైమరీ కెమెరా, 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇది ఈ ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ, జూమింగ్ రెండింటికీ ఫ్లాగ్‌షిప్ విభాగంలో కొత్త ప్రమాణాలను సెట్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

బ్యాటరీ గురించి చెప్పాలంటే, ఫైండ్ X9sలో పెద్ద 7000mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ బ్యాటరీ వైర్డు, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీతో, ఫోన్ దీర్ఘకాలిక బ్యాకప్‌ను అందించగలదు. Oppo Find X9s ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ColorOS 16తో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది IP68 లేదా IP69 రేటింగ్‌తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. నివేదికల ప్రకారం, Oppo Find X9 Ultra మార్చి 2026 నాటికి లాంచ్ కావచ్చు. కంపెనీ దాని మునుపటి లాంచ్ ప్యాటర్న్‌ను అనుసరిస్తే, Find X9s, Find X9s+ కూడా దాదాపు అదే సమయంలో లాంచ్ కావచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick