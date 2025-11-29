Oppo Find X9: 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీ.. Oppo Find X9 స్మార్ట్ఫోన్.. కొత్త రంగులో..!
Oppo Find X9: Oppo Find X9 ఇప్పుడు భారతదేశంలో కొత్త రంగు ఎంపికలో అందుబాటులో ఉంది.
Oppo Find X9: Oppo Find X9 ఇప్పుడు భారతదేశంలో కొత్త రంగు ఎంపికలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ ఈ నెల ప్రారంభంలో దేశంలో రెండు రంగు ఎంపికలలో ప్రారంభించబడింది - స్పేస్ బ్లాక్, టైటానియం గ్రే. Oppo Find X9 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో పాటు 16GB వరకు RAM , 512GB వరకు నిల్వను కలిగి ఉంది. ఇది మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లతో హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్ చేయబడిన వెనుక కెమెరా యూనిట్, 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ వైర్డు, వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ రెండింటికీ మద్దతు ఇచ్చే 7,025mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుంది.
కంపెనీ భారతదేశంలో Oppo Find X9 కొత్త వెల్వెట్ రెడ్ కలర్ వేరియంట్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని ధర రూ. 12GB RAM + 256GB నిల్వ కాన్ఫిగరేషన్కు 74,999, అంటే దీని ధర ఇతర రంగు ఎంపికల మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ కొత్త కలర్ ఆప్షన్ డిసెంబర్ 8 నుండి భారతదేశంలో ఒప్పో ఇండియా ఇ-స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్, అధీకృత రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
లాంచ్ ఆఫర్ల విషయానికొస్తే, కస్టమర్లు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను పొందగలరు . ఒప్పో ఫైండ్ X9 ను రూ.67,499 తగ్గింపు ధరకు కొనుగోలు చేయగలరు. కొత్త వెల్వెట్ రెడ్ కలర్ వేరియంట్ స్పేస్ బ్లాక్, టైటానియం గ్రే కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇవి నవంబర్ 18న ఫోన్ లాంచ్ అయినప్పటి నుండి భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒప్పో ఫైండ్ X9, 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.84,999, స్పేస్ బ్లాక్, టైటానియం గ్రే కలర్ ఆప్షన్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత ColorOS 16.0 పై నడుస్తుంది.120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.59-అంగుళాల (1,256 x 2,760 పిక్సెల్స్) AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ద్వారా రక్షించబడింది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది, ఇది 16GB వరకు RAM, 512GB వరకు ఆన్బోర్డ్ నిల్వతో జత చేసి ఉంటుంది,
వెనుకవైపు, ఒప్పో ఫైండ్ X9 హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్ చేయబడిన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో, ఇది 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. స్మార్ట్ఫోన్ IP66, IP68, P69 నీరు , ధూళి నిరోధకత కోసం రేట్ చేయబడింది. ఇది ప్రామాణీకరణ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే అల్ట్రాసౌండ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. ఒప్పో ఫైండ్ X9 7,025mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. ఇది 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.