Oppo Find X9 Ultra: ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్‌.. 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా.. త్వరలో లాంచ్..!
చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన ఫైండ్ X9 సిరీస్‌లో కొత్త హ్యాండ్‌సెట్‌ను విడుదల చేయనుంది.

Oppo Find X9 Ultra: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన ఫైండ్ X9 సిరీస్‌లో కొత్త హ్యాండ్‌సెట్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఒప్పో ఫైండ్ X9, ఫైండ్ X9 ప్రో గత నెలలో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడ్డాయి. ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా త్వరలో ఈ సిరీస్‌కు జోడించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

కంపెనీ రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ధృవీకరించింది. ఒప్పో ఫైండ్ సిరీస్ ఉత్పత్తి అధిపతి జౌ యిబావో సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఒక వినియోగదారుకు స్పందిస్తూ, ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా "చాలా శక్తివంతమైనది" అని అన్నారు. అయితే, స్మార్ట్‌ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల గురించి యిబావో ఎటువంటి వివరాలను అందించలేదు. ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చని మీడియా నివేదిక సూచిస్తుంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌లో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ సూపర్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉండవచ్చు. ఇటీవల, ఒక టిప్‌స్టర్ ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌ల నుండి అల్ట్రా మోడళ్లతో పోలిస్తే ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా అతిపెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చని వెల్లడించారు. ముందుగా, ఒప్పో ఒక టీజర్‌లో '7,000 mAh లేకపోతే, అది ఫ్లాగ్‌షిప్ కాదు' అని చెప్పింది, ఇది ఫైండ్ X9 అల్ట్రాలో కనీసం 7,000 mAh బ్యాటరీ అమర్చబడవచ్చని సూచించింది. భద్రత కోసం దీనికి అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ ఉండవచ్చు.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌లో ఇటీవల ప్రారంభించబడిన ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే (2,772 × 1272 పిక్సెల్‌లు) 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 3,600 నిట్‌ల పీక్ బ్రైట్‌నెస్ స్థాయిని కలిగి ఉంది. ఈ సిరీస్ యొక్క బేస్ మోడల్ 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే (2,760 × 1,256 పిక్సెల్‌లు) కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 80W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతుతో 7,500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. Oppo Find X9 7,025mAh బ్యాటరీ 80W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16.0ని అమలు చేస్తాయి.

