ఒప్పో తన తాజా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ ఫైండ్ X9 ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

Oppo Find X9 Series: ఒప్పో తన తాజా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ ఫైండ్ X9 ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. చైనాలో ప్రారంభించిన తర్వాత కంపెనీ అక్టోబర్ 28, 2025న బార్సిలోనాలో తన గ్లోబల్ లాంచ్‌ను నిర్వహించనుంది. ఈ ఈవెంట్ అధికారికంగా ఒప్పో ఫైండ్ X9, ఫైండ్ X9 ప్రోల ఆవిర్భావాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సిరీస్ మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ అనుభవాలలో కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌లను సెట్ చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఫైండ్ X9 ప్రో 6.78-అంగుళాల 1.5K LTPO డిస్‌ప్లేతో వస్తోంది, అయితే ఫైండ్ X9లో కొంచెం చిన్న 6.59-అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంది. రెండూ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1800 నిట్స్ గ్లోబల్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 3600 నిట్స్ లోకల్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తాయి. HDR వివిడ్, డాల్బీ విజన్, HDR10+ లకు మద్దతుతో, ఈ డిస్‌ప్లేలు మరింత ప్రీమియం వ్యూ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. ఎల్లప్పుడూ ఆన్‌లో ఉండే డిస్‌ప్లే ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

రెండు ఫోన్‌లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్‌సెట్‌పై పనిచేస్తాయి. 16జీబీ వరకు ర్యామ్, 1టీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్‌ఓఎస్ 16పై రన్ అవుతాయి. వీటిలో అనేక కొత్త AI-ఆధారిత ప్రొడక్టవిటీ టూల్స్, స్మార్ట్ ఫీచర్‌లు ఉంటాయి. ఇది రోజువారీ వినియోగాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

ఒప్పో ఫైండ్ X9లో 50MP సోనీ LYT-828 ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP సోనీ LYT-600 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు కెమెరాలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఫైండ్ X9 ప్రోలో అదే ప్రైమరీ, అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలు ఉన్నాయి, కానీ 3x డిజిటల్ జూమ్‌ను అందించే 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్ ఉంది. ముందు కెమెరాను కూడా 50MPకి అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. ఈ సెటప్ ప్రత్యేకంగా మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు.

ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 7,500mAh బ్యాటరీతో రానుంది, అయితే ఫైండ్ X9 7,025mAh బ్యాటరీతో రానుంది. రెండూ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి, దీని వలన ఫోన్ కొన్ని నిమిషాల్లో ఛార్జ్ అవుతుంది. ఈ బ్యాటరీలు ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్‌ను అందిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.రెండు ఫోన్‌లు IP66, IP68, IP69 సర్టిఫికేషన్‌తో వస్తాయి. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS,USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.

ఒప్పో ఫైండ్ X9 చైనాలో CNY 4,399 (సుమారు రూ. 54,300) నుండి ప్రారంభమవుతుంది మరియు వేరియంట్‌ను బట్టి పెరుగుతుంది. Oppo Find X9 Pro ధర CNY 5,299 (సుమారు రూ. 65,400) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. భారతదేశంలో విడుదలైన తర్వాత ధరలు కొద్దిగా మారచ్చు. అక్టోబర్ 28న జరిగే లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత లాంచ్ డేట్ తెలుస్తుంది.

