Oppo Find X9 Series: మావా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫీచర్లు.. అదిరిపోయే డిజైన్.. ఒప్పో నుంచి రెండు కొత్త ఫోన్లు..!
ఈ నెల చివర్లో Oppo Find X9 సిరీస్ భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. కంపెనీ చివరకు దాని లాంచ్ తేదీని ప్రకటించింది. ఈ లైనప్లో Find X9 ,Find X9 Pro మోడల్లు కూడా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు
Oppo Find X9 Series: ఈ నెల చివర్లో Oppo Find X9 సిరీస్ భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. కంపెనీ చివరకు దాని లాంచ్ తేదీని ప్రకటించింది. ఈ లైనప్లో Find X9 ,Find X9 Pro మోడల్లు కూడా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు, రెండూ ఇప్పటికే చైనాలో లాంచ్ అయ్యాయి. Find X9 సిరీస్లో హాసెల్బ్లాడ్తో కలిసి అభివృద్ధి చేయబడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్, 200-మెగాపిక్సెల్ "అల్ట్రా క్లియర్" కెమెరా ఉంటుందని Oppo పేర్కొంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16ని అమలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
లాంచ్ తేదీ
ఒక పోస్ట్లో, Oppo తన Find X9 సిరీస్ నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని ప్రకటించింది. భారతదేశంలో లాంచ్ కోసం కంపెనీ లైవ్ ఈవెంట్ను షెడ్యూల్ చేసింది, ఇది కంపెనీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, వెబ్సైట్, Oppo India YouTube ఛానెల్ ద్వారా ప్రసారం చేయబడుతుంది. ఫైండ్ X9 సిరీస్ కోసం కంపెనీ రూ.99 ప్రివిలేజ్ ప్యాక్ను కూడా ప్రకటించింది. ఇది రూ.1,000 విలువైన ఎక్స్ఛేంజ్ కూపన్, ఉచిత SuperVOOC 80W పవర్ అడాప్టర్, రెండు సంవత్సరాల బ్యాటరీ రక్షణ ప్లాన్ వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది, ఇది ఏదైనా కొనుగోలు చేసిన Find X9 సిరీస్ ఫోన్తో ఛార్జ్ చేయచ్చు
ఫీచర్లు
Oppo Find X9 6.59-అంగుళాల OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, అయితే Pro వేరియంట్ 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది, అయితే స్పెసిఫికేషన్లు వాటి చైనీస్ వెర్షన్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి. రెండు ప్యానెల్లు 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. Oppo Find X9, Oppo Find X9 Pro డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి, 16GB వరకు RAM, 1TB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్, గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ పనుల కోసం ఆర్మ్ G1-అల్ట్రా GPUతో జత చేయబడతాయి. ఈ ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ColorOS 16 పై నడుస్తాయి.
ఫోటోగ్రఫీ పరంగా, Find X9 లో 50-మెగాపిక్సెల్ Sony LYT-828 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ Sony LYT-600 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ Samsung JN5 అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం, దీనికి 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ సెన్సార్ కూడా ఉంది.
ప్రో మోడల్లో 3x డిజిటల్ జూమ్ సపోర్ట్తో 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాతో పాటు అదే ప్రైమరీ, అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ కూడా ఉంది. Oppo Find X9 Pro 7,500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది, అయితే Find X9 7,025mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. రెండూ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తాయి.