Oppo Find X9 Series: ఒప్పో నుంచి మరో పవర్ఫుల్ ఫోన్.. ఫైండ్ X9 సిరీస్ ఫీచర్స్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయంటే..?
Oppo Find X9 Series: Oppo Find X9 Pro, Find X9 ఇండియా ధరలు ఆన్లైన్లో కనిపించాయి, దీని వలన ఈ లైనప్ స్టాండర్డ్ మోడల్ ధర రూ.75,000 కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. Oppo Find X9 సిరీస్ నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంచ్ కానుంది. లీక్ ప్రకారం, వెనిల్లా Oppo Find X9 మోడల్ దేశంలో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రో మోడల్ ఒకే 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ దాని చైనీస్ వెర్షన్ - మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 SoC లాగానే చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
పోస్ట్లో, టెక్ బ్లాగర్ పరాస్ గుగ్లానీ రెండు స్మార్ట్ఫోన్ల ఇండియా ధరలను లీక్ చేశారు. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 16జీబీ ర్యామ్, 512జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర భారతదేశంలో రూ.99,999. మరోవైపు, స్టాండర్డ్ Oppo Find X9 ధర 12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.74,999 కావచ్చు. 16జీబీ ర్యామ్, 512జీబీ స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ మోడల్ ధర రూ.84,999 కావచ్చు.
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ తన ఫ్లాగ్షిప్ Oppo Find X9 సిరీస్ నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో ప్రారంభించబడుతుందని ప్రకటించిన దాదాపు వారం తర్వాత ఈ లీక్ వచ్చింది. ఈ లైనప్ ఫ్లిప్కార్ట్, కంపెనీ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇటీవల, Oppo Find X9 స్పేస్ బ్లాక్, టైటానియం గ్రే కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరించింది. Find X9 Pro సిల్క్ వైట్, టైటానియం చార్కోల్ షేడ్స్లో అమ్మబడుతుంది. అయితే, భారతీయ వేరియంట్ల స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా విడుదల కాలేదు.
Oppo Find X9 సిరీస్ అక్టోబర్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభించబడింది. EUలో, Oppo Find X9 Pro 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 1,299 EUR (సుమారు రూ. 1,34,000)గా నిర్ణయించబడింది. వనిల్లా Find X9 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 999 EUR (సుమారు రూ. 1,03,000) వద్ద ప్రారంభమైంది. స్పెసిఫికేషన్ల వారీగా, ఈ ఫోన్లు వాటి గ్లోబల్, చైనీస్ వెర్షన్ల మాదిరిగానే ఫీచర్లతో భారతదేశానికి వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఫైండ్ X9 ప్రో 6.78-అంగుళాల 1,272×2,772 పిక్సెల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో ఉంటుంది. ఇది IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్తో ఉంది, ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకతను కలిగిస్తుంది.
Oppo Find X9 Pro ఫ్లాగ్షిప్ 3nm MediaTek డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది 16GB వరకు LPDDR5X RAM , 512GB వరకు UFS 4.1 నిల్వతో జత చేయబడింది. కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, ఫోన్ హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్ చేయబడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50MP ప్రైమరీ షూటర్, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 200MP మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి.