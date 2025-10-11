Oppo Find X9 Series: ఒప్పో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు.. కెమెరా, బ్యాటరీ ఫీచర్లు అదిరాయ్..!
Oppo Find X9 Series: ఒప్పో భారత మార్కెట్లో సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. కంపెనీ తన తాజా ఫ్లాగ్షిప్ హ్యాండ్సెట్, ఒప్పో ఫైండ్ X9 ను వచ్చే నెలలో విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ దీనిని అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఈ సిరీస్లో ఒప్పో ఫైండ్ X9, ఫైండ్ X9 ప్రో మోడల్లు ఉంటాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్లు కొత్త డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో వస్తాయి. శుక్రవారం ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (IMC) 2025 సందర్భంగా కంపెనీ దీనిని ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్లో 200MP కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ప్రో మోడల్ 7,500mAh బ్యాటరీని పొందుతుంది. ఈ సిరీస్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
IMC 2025 ప్రకారం.. ఫైండ్ X9 సిరీస్ నవంబర్ 2025లో భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని ఒప్పో ధృవీకరించింది. మీడియాటెక్తో భాగస్వామ్యంతో ఫైండ్ X9 లైనప్లో కొత్త డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను పరిచయం చేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్ మీడియాటెక్ తాజా ఫ్లాగ్షిప్ SoCని కలిగి ఉన్న మొదటి స్మార్ట్ఫోన్.
ఈ కొత్త చిప్సెట్లో ఆర్మ్ G1-అల్ట్రా GPU ఉంది. 4.21GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడిన ప్రైమ్ కోర్, 3.50GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడిన మూడు ప్రీమియం కోర్లు, 2.70GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడిన నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు ఉన్నాయి. ఈ మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్ మునుపటి తరంతో పోలిస్తే 32శాతం మెరుగైన సింగిల్-కోర్, 17శాతం మెరుగైన మల్టీ-కోర్ పనితీరును అందిస్తుందని పేర్కొంది.
డైమెన్సిటీ 9500 మునుపటి చిప్సెట్ల కంటే 33శాతం మెరుగైన గ్రాఫిక్స్ పనితీరును, 42శాతం ఎక్కువ పవర్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఫైండ్ X9 సిరీస్లో కస్టమ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందని ఒప్పో చెబుతోంది, ఇది గ్రాఫికల్ ఇంటెన్సివ్ గేమింగ్ సమయంలో స్థిరమైన అధిక ఫ్రేమ్ రేట్ పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ అక్టోబర్ 16న చైనాలో విడుదల అవుతుంది. కంపెనీ ప్రస్తుతం ప్రీ-ఆర్డర్లను ప్రారంభించింది. ఫోన్లో 16జీబీ ర్యామ్, 1TB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఫైండ్ X9, ఫైండ్ X9 ప్రో ఛేజింగ్ రెడ్, వెల్వెట్ టైటానియం, ఫ్రాస్టీ వైట్ కలర్స్లో వస్తుంది. స్టాండర్డ్ మోడల్ అదనపు ఫాగ్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
రాబోయే ఫోన్లు హాసెల్బ్లాడ్తో ట్యూన్ చేయబడిన బ్యాక్ కెమెరా సెటప్లతో వస్తాయి. ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 70మి.మీ ఫోకల్ లెంగ్త్తో 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా టుంది. హాసెల్బ్లాడ్ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీ కిట్ కూడా బండిల్ చేయబడుతుంది. ఈ సిరీస్ ColorOS 16 ఆధారంగా ఆండ్రాయిడ్ 16లో రన్ అవుతుంది. ఒప్పో ఇంటర్నల్ డెవలప్ చేసిన ట్రినిటీ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. స్టాండర్డ్ మోడల్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అయితే ప్రో మోడల్లో 7,500mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది.