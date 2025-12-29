Oppo Find X12 Ultra 5G: చూపు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్.. ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ 12 అల్ట్రా 5జీ.. అల్ట్రా స్పీడ్తో కొత్త ఫ్లాగ్షిప్..!
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ సిరీస్ అంటేనే ప్రీమియం ఫోన్ అనుభవానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు. ప్రతి తరం కొత్త టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకొచ్చిన ఈ సిరీస్లో తాజాగా వచ్చిన Oppo Find X12 Ultra 5G మరో అడుగు ముందుకేసింది.
Oppo Find X12 Ultra 5G: ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ సిరీస్ అంటేనే ప్రీమియం ఫోన్ అనుభవానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు. ప్రతి తరం కొత్త టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకొచ్చిన ఈ సిరీస్లో తాజాగా వచ్చిన Oppo Find X12 Ultra 5G మరో అడుగు ముందుకేసింది. డిస్ప్లే క్వాలిటీ, కెమెరా స్పీడ్, బ్యాటరీ స్టామినా, డైలీ యూజ్ స్మూత్నెస్ అన్నింట్లోనూ టాప్ లెవల్ అనుభవం ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా ఈ ఫోన్ రూపొందింది. అల్ట్రా ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో ఈ ఫోన్ ఎంతవరకు నిలబడగలదో ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ 12 అల్ట్రా 5జీ డిజైన్ చూసిన వెంటనే ఇది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు సరైన వెయిట్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుంది. కర్వ్ ఎడ్జెస్ ఫ్రేమ్తో కలిసిపోయిన విధానం చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. ఎక్కువసేపు వాడినా చేతికి ఇబ్బంది కలగని డిజైన్ ఇది. రియర్ ప్యానెల్ మీద ఉన్న పెద్ద కెమెరా మాడ్యూల్ ఈ ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీపై ఎంత ఫోకస్ పెట్టిందో చెప్పేస్తుంది. అవసరం లేని ఆర్భాటం లేకుండా, క్లిన్ లుక్తో ప్రీమియం ఫినిష్ ఇవ్వడంలో ఒప్పో మంచి శ్రద్ధ పెట్టింది. మొత్తం మీద డిజైన్ విషయంలో ఇది నిజమైన అల్ట్రా ఫోన్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ఉన్న 144హెర్ట్జ్ డిస్ప్లే రోజువారీ వాడకాన్ని మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్తుంది. స్క్రోలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, యాప్స్ మార్చేటప్పుడు, గేమింగ్ సమయంలో మూవ్మెంట్ అంతా చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ డిస్ప్లేకు అలవాటు పడితే మామూలు రిఫ్రెష్ రేట్ స్క్రీన్లు నెమ్మదిగా అనిపించే స్థాయిలో ఉంటుంది. కలర్స్ చాలా వైబ్రెంట్గా కనిపిస్తాయి. కాంట్రాస్ట్ డీప్గా ఉండడం వల్ల వీడియోలు చూడటం చాలా ఇమర్సివ్గా అనిపిస్తుంది. సూర్యకాంతిలో కూడా బ్రైట్నెస్ తగినంతగా ఉండటం వల్ల స్క్రీన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మీడియా కన్సంప్షన్, ప్రొడక్టివిటీ రెండింటికీ ఈ డిస్ప్లే సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ 12 అల్ట్రా 5జీ అసలు బలమంతా కెమెరాలోనే కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 320మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. ఫోటోలు తీసినప్పుడు డీటెయిల్ లెవెల్ చాలా హైగా ఉంటుంది. జూమ్ చేసినా క్లారిటీ తగ్గకుండా కనిపించడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ విషయంలో కూడా ఈ కెమెరా చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలుస్తుంది. నాయిస్ తగ్గించి, సహజమైన లైటింగ్తో ఫోటోలను ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల నైట్ షాట్స్ రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తాయి. అల్ట్రా వైడ్, జూమ్ లెన్స్లు కలిసి వేరే వేరే యాంగిల్స్లో క్రియేటివ్ ఫోటోలు తీయడానికి మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తాయి.
స్టిల్ ఫోటోలతోనే కాదు, వీడియో విషయంలో కూడా ఈ ఫోన్ బలంగా ఉంది. వీడియో రికార్డింగ్ సమయంలో స్టేబిలైజేషన్ బాగా పనిచేస్తుంది. చేతిలో పట్టుకుని షూట్ చేసినా షేక్ తక్కువగా ఉంటుంది. కలర్ రీప్రొడక్షన్ నేచురల్గా ఉండటం వల్ల వీడియోలు చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.హై రిజల్యూషన్ వీడియో సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల వ్లాగర్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్స్కు ఈ ఫోన్ మంచి ఎంపికగా మారుతుంది. ఆడియో క్వాలిటీ కూడా క్లియర్గా ఉండటం వల్ల వీడియో అనుభవం మొత్తం ప్రీమియం ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ 12 అల్ట్రా 5జీ లో ఉన్న భారీ బ్యాటరీ రోజంతా నడిచేలా డిజైన్ చేశారు. వీడియో స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్, కెమెరా వాడకం ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా బ్యాటరీ త్వరగా తగ్గిపోదు. సాధారణ వాడకంలో అయితే ఒక పూర్తి రోజు సులభంగా పూర్తి చేస్తుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల బ్యాటరీ తక్కువైనప్పుడు కూడా తక్కువ సమయంలో మళ్లీ రెడీ అవుతుంది. బిజీ లైఫ్స్టైల్ ఉన్నవాళ్లకు ఇది చాలా ఉపయోగపడే అంశం.
హై ఎండ్ ప్రాసెసర్తో వచ్చిన ఈ ఫోన్ రోజువారీ వాడకంలో చాలా ఫాస్ట్గా స్పందిస్తుంది. యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం, మల్టీటాస్కింగ్, హెవీ గేమ్స్ అన్నీ స్మూత్గా నడుస్తాయి. ఎక్కడా ల్యాగ్ ఫీలింగ్ కనిపించదు. గేమింగ్ సమయంలో 144హెర్ట్జ్ డిస్ప్లే పూర్తిగా ఉపయోగపడుతుంది. లాంగ్ సెషన్స్లో కూడా హీట్ ఎక్కువగా పెరగకుండా థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ బాగా పని చేస్తుంది. పవర్ యూజర్స్కు కూడా ఈ ఫోన్ నమ్మకమైన అనుభవం ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ఉన్న యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్మూత్గా, మోడ్రన్గా అనిపిస్తుంది. నావిగేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్స్ తగినంతగా ఉండటం వల్ల యూజర్ తనకు నచ్చిన విధంగా ఫోన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. హై రిఫ్రెష్ రేట్తో కలిసిపోయే అనిమేషన్స్ మొత్తం అనుభవాన్ని మరింత ప్రీమియంగా మార్చేస్తాయి. రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ వల్ల సిస్టమ్ ఫ్రెష్గా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. 5జీ సపోర్ట్తో వచ్చిన ఈ ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. వీడియో స్ట్రీమింగ్, డౌన్లోడ్స్ అన్నీ స్మూత్గా జరుగుతాయి. కాల్ క్వాలిటీ క్లియర్గా ఉంటుంది. వైర్లెస్ కనెక్షన్స్ కూడా స్టేబుల్గా పనిచేస్తాయి.
భారత మార్కెట్లో Oppo Find X12 Ultra 5G లాంచ్ గురించి చూస్తే, ఈ ఫోన్ 2026 మార్చిలోపు అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గ్లోబల్ లాంచ్ తర్వాత కొద్ది వారాల్లోనే ఇండియాలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఒప్పో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ధర విషయానికి వస్తే, ఇది అల్ట్రా ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ఫోన్ కావడంతో ఇండియాలో ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 1,09,999 నుంచి రూ. 1,19,999 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. వేరియంట్ ఆధారంగా ధరలో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రీమియం డిజైన్, హై ఎండ్ కెమెరా సిస్టమ్, 144హెర్ట్జ్ డిస్ప్లే లాంటి ఫీచర్లను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే, ఈ ధర స్థాయి ఒప్పో లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న యూజర్లకు సరిపోయేలా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో నిజంగా కొత్తదనం కోరుకునే వాళ్లకు ఈ ఫోన్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.