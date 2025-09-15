Oppo F31 Series: ఒప్పో నుంచి మూడు కొత్త ఫోన్లు.. ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు అదిరాయ్..!
ఒప్పో ఒకటి లేదా రెండు కాదు, మూడు కొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది, వీటిని కంపెనీ తన కొత్త F31 సిరీస్ కింద ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సిరీస్ కింద, కంపెనీ ఒప్పో F31, F31 Pro, F31 Pro + మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పరికరాలన్నింటిలోనూ మీరు అద్భుతమైన పనితీరు, దీర్ఘకాలం ఉండే పెద్ద బ్యాటరీ, మెరుగైన మన్నికను పొందుతారని కంపెనీ చెబుతోంది.
సిరీస్లోని అత్యంత బేస్ మోడల్స్ F31, F31 Proలలో మీడియాటెక్ 6300/7300 ఎనర్జీ చిప్సెట్ను కలిగి ఉండగా, ఫ్లాగ్షిప్ F31 Pro + స్నాప్డ్రాగన్ 7 జనరేషన్ 3 చిప్సెట్ను పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,000mAh బ్యాటరీని కూడా పొందుతుంది. అలాగే, ఫోన్ IP66/IP68/IP69 వాటర్ రెసిస్టెన్స్, MIL-STD-810H-సర్టిఫైడ్ 360డిగ్రీ ఆర్మర్ బాడీని పొందుతుంది. ముందుగా అన్ని స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలను తెలుసుకుందాం.
ధర గురించి చెప్పాలంటే, ఒప్పో F31 5జీ ప్రారంభ ధర రూ. 22,999 కాగా, సిరీస్ F31 ప్రో 5జీ ధర రూ. 26,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సిరీస్ టాప్-ఎండ్ ఒప్పో F31 ప్రో+ ధర రూ. 32,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మొబైల్స్ మొదటి సేల్ సెప్టెంబర్ 19 నుండి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఒప్పో స్టోర్లలో ప్రారంభమవుతుంది.
ఒప్పో ఎఫ్31
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.5 అమోలెడ్ డిస్ప్లేను పొందుతారు. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ 6300 ఎనర్జీ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 8GB వరకు ర్యామ్, 256GB వరకు LPDDR4x ర్యామ్ పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 7,000 mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఈ ఫోన్లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. 16MP సెల్ఫీ కెమెరా అందించారు.
ఒప్పో ఎఫ్31 ప్రో
సిరీస్ ఈ ప్రో మోడల్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.5-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఫోన్లో మీడియాటెక్ 7300 ఎనర్జీ చిప్సెట్, 5219 mm² సూపర్కూల్ VC సిస్టమ్ ఉన్నాయి, ఇది ఫోన్ను చాలా కూల్గా ఉంచుతుంది. ఈ ఫోన్ 12GB వరకు LPDDR4X ర్యామ్ని పొందుతోంది, దీనితో 256GB UFS 3.1 నిల్వ అందుబాటులో ఉంది. ఫోన్లో 7,000mAh బ్యాటరీ, 80W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. కెమెరా గురించి చెప్పాలంటే 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP సెకండరీ కెమెరాను పొందుతారు. సెల్ఫీల కోసం, ఈ ఫోన్లో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ 4K వీడియో రికార్డింగ్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఒప్పో ఎఫ్31 ప్రో ప్లస్
ఈ సిరీస్లోని టాప్ ఎండ్ మోడల్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కొంచెం పెద్ద 6.8-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కూడా పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7 జనరేషన్ 3 చిప్సెట్, అద్భుతమైన VC సిస్టమ్ను కూడా ఉంది. 7,000mAh బ్యాటరీ, 80W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది. కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ ఫోన్లో కూడా మీరు 50MP ప్రైమరీ కెమెరా. 2MP సెకండరీ కెమెరాను పొందుతారు. ముందు భాగంలో, 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.