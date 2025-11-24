Oppo A6x: ఒప్పో సరసమైన ఫోన్, 6,500mAh బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, అద్భుతమైన కెమెరా..!
ఒప్పో భారత మార్కెట్లో కొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ను విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. దీనిని ఒప్పో A6x అని పిలుస్తారు, ఇది మే నెలలో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడిన ఒప్పో A5x సక్సెసర్.
Oppo A6x: ఒప్పో భారత మార్కెట్లో కొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ను విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. దీనిని ఒప్పో A6x అని పిలుస్తారు, ఇది మే నెలలో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడిన ఒప్పో A5x సక్సెసర్. ఇటీవల లీక్ అయిన ప్రమోషనల్ చిత్రాలు హ్యాండ్సెట్ డిజైన్, ముఖ్య లక్షణాలను వెల్లడిస్తాయి. లీక్ అయిన నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ 6,500mAh బ్యాటరీతో అమర్చబడి ఉంటుంది, ఇది ప్రస్తుత A5x 6,000mAh యూనిట్ కంటే కొంచెం పెద్దది. ఛార్జింగ్ వేగం 45W వద్ద ఉంది. ఒప్పో దీనిని "సెగ్మెంట్లో అతిపెద్ద బ్యాటరీ" కలిగిన ఫోన్ అని కూడా పిలుస్తోంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఒప్పో A6x ఫీచర్లు
లీక్ అయిన చిత్రాలు ఫోన్ డిజైన్ను వెల్లడించాయి. కొత్త ఫోన్ పాత మోడల్ నుండి చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఇది వెనుక కెమెరా కోసం కొత్త నిలువు పిల్-ఆకారపు మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఒకే వెనుక కెమెరా, LED ఫ్లాష్ను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఫోన్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో వస్తుంది. బ్లూ, బ్లాక్.
ఇంతలో, ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న Oppo A5x, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 1,000 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.67-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్, IP65 రేటింగ్ , కఠినమైన "360° ఆర్మర్ బాడీ" డిజైన్తో సహా బలమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది. అంతర్గతంగా, A5x మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్, మాలి-G57 MC2 GPUని కలిగి ఉంది. కెమెరా వారీగా, ఇది f/1.85 ఎపర్చరు, LED ఫ్లాష్తో ఒకే 32MP వెనుక సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. ముందు సెల్ఫీ కెమెరా 5MP.
ఒప్పో A6x ధర
ఒప్పో A6x భారతదేశంలో బేస్ మోడల్ కోసం రూ.13,999 ధరకు ప్రారంభించబడింది. అందువల్ల, A6x రూ.15,000 కంటే తక్కువ సెగ్మెంట్ను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.