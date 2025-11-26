Oppo A6X 5G: 120Hz డిస్ప్లే, 6500mAh బ్యాటరీ.. ఒప్పో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్..!
Oppo A6X 5G: ఒప్పో తన కొత్త బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ A6X 5Gని త్వరలో భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పెద్ద డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీ, 45W సూపర్వూక్ ఛార్జింగ్ వంటి లక్షణాలతో వస్తుంది. స్పెసిఫికేషన్ల జాబితా ఆధారంగా, దీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్ , సున్నితమైన పనితీరు కోసం చూస్తున్న వినియోగదారుల కోసం ఒప్పో ఈ పరికరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
కొత్త సమాచారం వెలువడుతూనే ఉన్నందున ఒప్పో A6X 5G ఇండియా లాంచ్ ఎంతో దూరంలో లేదు. టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ఇటీవల డిజైన్, బ్యాటరీ వివరాలను పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు దాని పూర్తి స్పెసిఫికేషన్ల జాబితాను Xలో పోస్ట్ చేశారు. లీక్ ప్రకారం, A6X 5G 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతుతో 6.75-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది MediaTek Dimensity 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని, Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15పై నడుస్తుందని భావిస్తున్నారు. కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, ఫోన్ 13MP వెనుక కెమెరా, VGA సెకండరీ సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుంది, అయితే ముందు భాగంలో ప్రాథమిక ఫోటోగ్రఫీ అవసరాల కోసం రూపొందించబడిన 5MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది.
దీని ముఖ్య లక్షణాలు 6500mAh బ్యాటరీ, 45W SuperVOOC ఛార్జింగ్, ఇది దీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్తో వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని హామీ ఇస్తుంది. ఫోన్ IP64 రేటింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది, 212 గ్రాముల బరువు మరియు 8.58mm మందం కొలుస్తుంది. లాంచ్ తేదీ వెల్లడించనప్పటికీ, లీకైన ప్రమోషనల్ పోస్టర్లు కంపెనీ త్వరలో దీనిని ప్రకటించవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. ఇంతలో, ఒప్పో చైనాలో రెనో 15 సిరీస్ను ప్రారంభించింది మరియు ఇప్పుడు రెనో 15c, గ్లోబల్ రెనో 15 లైనప్ను ఇతర మార్కెట్లలో ప్రవేశపెట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది, ఇక్కడ రెనో 15 ప్రో 5G NBTC, BIS, TUV , TDRA నుండి ఆమోదం పొందింది, TUV కూడా 80W ఛార్జింగ్ మద్దతును నిర్ధారిస్తుంది.