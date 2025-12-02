Oppo A6x 5G Launch: తక్కువ ధరలో భారీ బ్యాటరీతో ఒప్పొ కొత్త 5జీ ఫోన్.. ధర ఎంతంటే..?
Oppo A6x 5G Launch: ఒప్పో భారతదేశంలో కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్, Oppo A6x 5Gని విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్టైలిష్ డిజైన్, శక్తివంతమైన బ్యాటరీ-ఆధారిత ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది MediaTek Dimensity 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 6GB వరకు RAM, 128GB ఆన్బోర్డ్ నిల్వతో జత చేయబడింది. ఈ ఫోన్ 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన వెనుక కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ ఫోన్ ఈరోజు (డిసెంబర్ 2, 2025) నుండి Oppo ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్తో సహా దేశంలోని వివిధ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది మూడు RAM, నిల్వ కాన్ఫిగరేషన్లు . రెండు రంగు వేరియంట్లలో అందించబడుతుంది. ఇప్పుడు దాని ధర, ఇతర వివరాల గురించి తెలుసుకుందాం.
4GB RAM + 64GB: rs12,499
4GB RAM + 128GB: rs13,499
6GB RAM + 128GB : rs14,999
ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై ఒప్పో మూడు నెలల వడ్డీ లేని EMI ఎంపికను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఒప్పో A6x 5G ఈరోజు నుండి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్, ఇతర ఆఫ్లైన్ స్టోర్ల వంటి ఆన్లైన్ రిటైల్ ఛానెల్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఐస్ బ్లూ, ఆలివ్ గ్రీన్ రంగులలో లభిస్తుంది.
ఒప్పో A6x 5G ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత ColorOS 15పై నడుస్తుం. HD+ (720x1,570 పిక్సెల్లు) రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 256ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,125 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.75-అంగుళాల LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్ప్లే 16.7 మిలియన్ రంగులకు మద్దతు ఇస్తుంది. 83శాతం DCI-P3, 100శాతం sRGB కలర్ గమట్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్, ARM మాలి-G57 MC2 GPU, 4GB లేదా 6GB RAM, 64GB లేదా 128GB UFS2.2 స్టోరేజ్తో పనిచేస్తుంది. సెక్యూరిటీ, సెన్సార్ ఫీచర్లలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, E-కంపాస్, యాక్సిలెరోమీటర్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఉన్నాయి.
కెమెరా ముందు భాగంలో, ఇది f/2.2 ఎపర్చరు, ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆటోఫోకస్తో 13MP వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంది. 60fps వద్ద 1080p వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. సెల్ఫీల కోసం, 5MP కెమెరా 30fps వద్ద f/2.2 ఎపర్చరు, 1080p వీడియోను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 6,500mAh బ్యాటరీతో 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C, 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉన్నాయి. దీని కొలతలు 166.6x78.5x8.6mm , బరువు సుమారు 212 గ్రాములు.
ఒప్పో A6x 5G 48 నెలల ఫ్లూయెన్సీ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది, అంటే ఇది నాలుగు సంవత్సరాల వరకు వేగంగా, ప్రతిస్పందించేలా చేస్తుంది, రోజువారీ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ ఎప్పటిలాగే సున్నితంగా ఉంటుంది. ఇంకా, థెఫ్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ మీ ఫోన్ పోయినా లేదా దొంగిలించబడినా కూడా సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. కస్టమర్ సపోర్ట్ ఫోన్ను రిమోట్గా లాక్ చేయగలదు, ఫోర్స్ షట్డౌన్లు లేదా డేటా దొంగతనాన్ని నిరోధించగలదు, రీసెట్ చేసిన తర్వాత కూడా రక్షణ కొనసాగుతుంది, మీ సమాచారం ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది.