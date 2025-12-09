  • Menu
Oppo A6L: ఒప్పో 7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఛార్జింగ్.. ఒప్పో నుంచి బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్..!




Highlights



Oppo A6L: Oppo తన ఫ్లాగ్‌షిప్ A6 సిరీస్‌లో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ Oppo A6Lను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఫోన్ IP69-గ్రేడ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్, పెద్ద AMOLED డిస్‌ప్లే, దీర్ఘకాలం ఉండే 7000mAh బ్యాటరీ వంటి లక్షణాలతో వస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. దాని ధర, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

Oppo A6L FHD రిజల్యూషన్‌తో 6.8-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్‌ల వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంది. స్క్రీన్ క్రిస్టల్ షీల్డ్ గ్లాస్ ద్వారా రక్షించబడింది, చాలా సన్నని 1.68mm బెజెల్‌లు దీన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. ఈ ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 3 చిప్‌సెట్‌తో శక్తినిస్తుంది, 12GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 3.1 స్టోరేజ్‌తో జత చేయబడింది. ఈ ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7000mAh బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. ఇది ColorOS 15 (ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా) పనిచేస్తుంది.

Oppo A6Lలో OIS మద్దతుతో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, వెనుక భాగంలో 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. ఇతర లక్షణాలలో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS, NFC, USB, IP68/69 రేటింగ్ , మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నిక ఉన్నాయి. దీని బరువు సుమారు 204 గ్రాములు, 7.86mm మందం ఉంటుంది.

Oppo A6L చైనాలో ఒకే 12GB + 256GB వేరియంట్‌లో ప్రారంభించబడింది, దీని ధర 1,799 యువాన్లు (సుమారు రూ.21,000–రూ.22,000). ఇది మాగ్నోలియా వైట్, బెగోనియా పింక్, ఓషన్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ పరికరం ఇప్పుడు చైనాలో అధికారిక ఛానెల్‌ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ప్రారంభ కొనుగోలుదారులు ప్రాంతాన్ని బట్టి ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.

