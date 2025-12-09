Oppo A6L: ఒప్పో 7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఛార్జింగ్.. ఒప్పో నుంచి బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్..!
Oppo తన ఫ్లాగ్షిప్ A6 సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ Oppo A6Lను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఫోన్ IP69-గ్రేడ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్, పెద్ద AMOLED డిస్ప్లే, దీర్ఘకాలం ఉండే 7000mAh బ్యాటరీ వంటి లక్షణాలతో వస్తుంది.
Oppo A6L FHD రిజల్యూషన్తో 6.8-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. స్క్రీన్ క్రిస్టల్ షీల్డ్ గ్లాస్ ద్వారా రక్షించబడింది, చాలా సన్నని 1.68mm బెజెల్లు దీన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 3 చిప్సెట్తో శక్తినిస్తుంది, 12GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 3.1 స్టోరేజ్తో జత చేయబడింది. ఈ ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7000mAh బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. ఇది ColorOS 15 (ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా) పనిచేస్తుంది.
Oppo A6Lలో OIS మద్దతుతో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, వెనుక భాగంలో 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. ఇతర లక్షణాలలో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS, NFC, USB, IP68/69 రేటింగ్ , మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నిక ఉన్నాయి. దీని బరువు సుమారు 204 గ్రాములు, 7.86mm మందం ఉంటుంది.
Oppo A6L చైనాలో ఒకే 12GB + 256GB వేరియంట్లో ప్రారంభించబడింది, దీని ధర 1,799 యువాన్లు (సుమారు రూ.21,000–రూ.22,000). ఇది మాగ్నోలియా వైట్, బెగోనియా పింక్, ఓషన్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ పరికరం ఇప్పుడు చైనాలో అధికారిక ఛానెల్ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ప్రారంభ కొనుగోలుదారులు ప్రాంతాన్ని బట్టి ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్లను పొందవచ్చు.